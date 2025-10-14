¹ñÆâºÇÂçµé¡¡ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCEATEC¡×³«Ëë¡¡AI¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡ÉÂÐºö¤â
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCEATEC¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÎ©À½ºî½ê¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥µ¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤Ï¡¢ºî¶È¤¹¤ë¿Í¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤äÎÏ²Ã¸º¡¢¼ê¸µ¤Î¾®¤µ¤Ê²»¤Ê¤É¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æµ²±¤·¤Þ¤¹¡£À½Â¤¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï½ÏÎý¤Îµ»¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃ»´ü´Ö¤Ç½ÏÎý¹©¤Îµ»¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤ÎAI¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¡ÖÀÕÇ¤¼Ô¡×¤ä¡Ö¥³¥é¡ª¡×¤Ê¤É¡¢µÒ¤ä¼è°úÀè¤¬ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥É¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç¥«¥á¥é¤¬µ¯Æ°¤·¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ò»£±Æ¤·¡¢Ï¿²»¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¡¢´é¤äÌ¾Á°¤Ê¤É¤òµ²±¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²»À¼¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£CEATEC¤Ï17Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£