³¤´ß¤ËÎ®¤ìÃå¤¯¥´¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢À¶ÁÝ¤äºÆÍøÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³¤´ß¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡ª À¶ÁÝ¡¦ºÆÍøÍÑ³èÆ°¡Ö¤¦¤ß¤Î¤³¤¨¤ò¤¤¯Æü¡×³«ºÅ¡¡ÂçÊ¬
¤³¤Î³¤¿åÍá¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¦¤ß¤Î¤³¤¨¤ò¤¤¯Æü¡×¤Ï¡¢¹ñÅì»ÔÉðÂ¢Ä®¤Î½»Ì±¥°¥ëー¥×¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢³¤´ß¤ËÉºÃå¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥´¥ß¤¬À¸ÂÖ·Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë°±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢À¶ÁÝ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä³Ú´ï¤Ê¤É¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Ñ¤¬¼è¤ì¤ÆÎ®¤ìÃå¤¤¤¿¥·ー¥¬¥é¥¹¤äÎ®ÌÚ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³¤¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç³¤¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ò¼ý¤á¤ë¼Ì¿¿¶µ¼¼¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11·î¤â2²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£