¡Ö¹â³Û¥«¥á¥é¤òÄ«¥É¥é½éÆ³Æþ¤·¡Ä¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÀ¤³¦ÀïÎ¬¤Î¤¿¤á¤Î¡È£²¤Ä¤Î°Û¿§¤µ¡É
Ä«¥É¥é¤¬ÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿¡ÖÀïÁè¡×
¡Ç25Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤¬£¹·î29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤À£²½µ´Ö¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÁá¤¯¤âÄ«¥É¥é»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ©Í¤Êµ±¤¤òÊü¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¸©¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£¤ÎÊ¸¹ë¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤òÇÐÍ¥¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬±é¤¸¡¢¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯°Û¿§ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¡¢¡È°Û¿§ºî¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¡ÖÂè°ì¤ÎÍýÍ³¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå½é´ü¤È¤¤¤¦º®ÆÙ¤Î»þÂå¤ò¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¶á¸½Âå»Ë¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀï»þ²¼¤ËÀ¸¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
Á°ºî¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆµîÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤âÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶ìÇº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£1961Ç¯¤Ë»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿Ä«¥É¥é¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Å¤¤½½»ú²Í¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£½é´ü¤ÎÆüËÜ¤òÄ«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤«¡½¡½¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡¢½ÂÂô±É°ì¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù(¡Ç21Ç¯¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤È±é½Ð¡¦Â¼¶¶Ä¾¼ù»á¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿£²¿Í¤¬¡¢À©ºîÅý³ç¡¦¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬º£²ó¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ç¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥ª¥¹¤Î»þÂå¤ËÎò»Ë¤ÎÄ¬Î®¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡É¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¤³¤Î´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¤·¤«¤·¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¸±¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£½é´ü¤Î¥»¥Ã¥È¤ò°ì¤«¤éºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥«¥Ä¥é¤ä°áÁõ¤Ë¤ª¥«¥Í¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢À©ºî¤¹¤ëÂçºåÊüÁ÷¶É¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»þÂå·à¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¡£
¡ÖÌÀ¼£½é´ü¤Î¾¾¹¾¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¼º¤Ã¤¿¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÌÀ¤«¤ê¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹Åö»þ¤ÎÌë¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡È¼¿¹õ¤Î°Ç¡É¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡È°Ç¡É¤Ê¤¯¤·¤Æ¾®ÀôÈ¬±À¤Î²øÃÌ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£±é½ÐÉô¤Ï¡¢Â¾¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤È»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÆÈ¼«¤Î±ÇÁü¤Î¿§Ä´¤ä¼Á´¶¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¥ë¥Ã¥¯¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¡È¸÷¤È°Ç¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¡£Ã«ºê½á°ìÏº¤¬°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡È±¢æÊÎé»¾¡É¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹Ôºø¸í¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤«¤é³¤³°¡ÈÄ¾¸å¡ÉÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¤Þ¤ºÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤òÉÁ¤¯¤Î¤À¤«¤é¡¢¥»¥Ã¥È¤Î¾å¤«¤é¾ÈÌÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÅ·°æ¤òÀß¤±¡¢Áë¤ä¸¼´Ø¤«¤éÆþ¤ë¸÷¤òÍê¤ê¤Ë»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¥Ê¥¤¥È¥·¡¼¥ó¡£¼¿¹õ¤Î°Ç¤ÎÃæ¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤ä¤¢¤ó¤É¤ó¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òÍê¤ê¤Ë¹Ô¤¦»£±Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶ì¹Ô¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹â³Û¤Î¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¡ØVENICE¡Ù¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¤òÄ«¥É¥é»Ë¾å¡¢½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿§ºÌÊäÀµ¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö»þ¤Î¡È¸÷¤È°Ç¡É¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¶ì¹Ô¤Î²Ì¤Æ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¡È°Û¿§ºî¡É¤È¸Æ¤Ð¤º¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¸Æ¤Ü¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡¢°Û¿§ºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÂè£²¤ÎÍýÍ³¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶ì¹Ô¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉû»ºÊª¤âÀ¸¤ß¤À¤¹¡£
¡ÖÅ·°æ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÈÌÀµ¡ºà¤ò»Å¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÐÍ¥¿Ø¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Æ°¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¼«Í³¤µ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿±éµ»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¾¾Ìî²È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤¿°ì²ÈÃÄÝ³¤Î¥·¡¼¥ó¡É¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¶ì¹Ô¤ò½Å¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¿Ø¤Î»Ö¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î£µÊ¬¤Î£±¤«¤é£¶Ê¬¤Î£±¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¤ÊÈÖÁÈ¡£Á°ºî¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏÂæÏÑ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¡È³¤³°Ä¾¸åÇÛ¿®¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÌÀ¼£½é´ü¡£¤·¤«¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â½½Ê¬¡£¤½¤·¤Æ¡È¸÷¤È°Ç¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥¯¤Ê¡È¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ê¤é¡¢À¤³¦¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤·¤Æ¤â·è¤·¤Æ°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£À©ºî¿Ø¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×(Á°½Ð¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼)
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Åç ±¦¶á¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡¦±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë