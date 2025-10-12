煌々と光るコンビニの明かり。もとい、そこはコンビニでありそばも食べられる角打ち『みさわ』。



駄菓子も蕎麦もアテになる、大人を気分良く酔わす酒場だ。

誰もが驚く神泉の名スポット



『みさわ』の歴史は100年近く前に遡る。元は現店主・三澤一寿さんの祖父が『三澤酒店』として開業。



2000年にコンビニを始め、2017年に立ち食い蕎麦に関心をもっていた一寿さんが「丸山製麺」と出合ったことを機に、麺類や食事も出す角打ちに。



イケメンな息子の壽生さん（右）と、母の典子さん（中央）、昼過ぎには酔っている一寿さん（左）の親子３代。

選択肢豊富なお酒とおつまみを選んで角打ち棚にはビールからウイスキー、日本酒、ワイン、チャミスルなど多種の酒がそろう。ジュースやハードリカーのサーバーもあるので、自分好みのカクテルを作れる



コンビニの形態も残し、店内には缶詰や乾き物、チーズに菓子、各種酒、ソフトドリンクなどが並ぶ。



缶詰は懐かしのホテイ「やきとり」から、ちょっと高級なものまで並ぶ。



焼酎はレジにて氷入りのグラスに１ショット￥150で提供。「缶つま ほたて」￥671、「なとり ソースかつ」￥130。

そばはリーズナブルながら、出汁がきいていて旨い！そばは典子さんが育った宇都宮の立ち食いそばの印象を元に作っている。鰹出汁が香るしっかりしたつゆで、麺は「丸山製麺」。紅天￥160、かけそば￥400



さらに典子さんが漬ける漬物に手作り総菜、そばにうどん、牛丼まで用意。



それらを客が好みにカスタマイズできるのが醍醐味だ。



そばに好きな揚げ物や、中には缶詰を合わせる人も。とろろや大根おろしなどトッピングは６種。

ほかにも酒のアテになる小鉢の総菜などが充実レジの隣にラップがかけられた小鉢の総菜が10種ほど並ぶ。注文式のとんかつなども用意。右奥から時計回りにウインナーが入った「ジャーマンポテト」￥300、典子さんが漬けた「白菜の漬物」￥300、甘辛く煮た「牛丼のあたま」￥350



例えば「お〜いお茶 MACHA SHOT」で焼酎を割ったり、カレーに牛丼のあたまをかけたりも可能。



販売商品はその場でキャッシュオン。安心できる居心地の良さまである。

朝８時から営業しており、昼は蕎麦を求める近隣のビジネスマンで賑わい、20時過ぎには酒を飲みたい人が集まる。買い物だけの客もいて店内で作られた料理を持ち帰ることも可能



結果、どうなるかといえば、閉店を伝える「蛍の光」が繰り返し流れても客は帰らない。



曲が切られたときの静寂が、本当の退店の合図なのだ。

