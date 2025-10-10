¡Ö¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¼«Á³ÇË²õ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤òÊú¤¨¤¿¾®³ØÀ¸¤¬¸«¤Ä¤±¤¿´õË¾¤ÎÀ¸¤Êý
ÆÉ½ñ¤Î½©¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤ËÜ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1ºý¤ÎËÜ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥¢¥êÀèÀ¸¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÂ¼¾åµ®¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¡Ö¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¡×¤³¤ÈÈªÀµ·û¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¥¢¥êÀèÀ¸¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥¢¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾Íè¡¢¼«Á³¤òÇË²õ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¾®³ØÀ¸»þÂå¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³¹¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤Ï¾Ã¤¨¡¢Æ»Ï©¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢ÃÄÃÏ¤ä¾¦¶È¥Ó¥ë¤¬¤Ç¤¤Æ¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤È¤È¤é¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë²þÊÑ¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤¹¤ë¡£
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¹âÅÙ»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¼«Í³¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Á³¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ä·ù°´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾Íè¡¢¼«Á³¤òÇË²õ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤·¤ÆÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤È¤Î¤º¤ì¤ò¡¢Áá¤¯¤â¾®³Ø3Ç¯À¸¤Ç¿¼¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿ÍÀ¸ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡üÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿Éã¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
¤½¤ó¤Ê·ù°´¶¤äÉÔ°Â¤ò¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÀïÃæ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤òÉü¶½¤ËÆ³¤¤¤¿À¤Âå¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Á³¤¬Âç»ö¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
¡ÖÆ»Ï©¤¬¤Ç¤¤ÆÀ¸³è¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÉÔÊØ¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Öº£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤ÇÊØÍø¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¤Þ¤À¡¢¾®³ØÀ¸¤À¡£·ÐºÑ¹çÍýÀ¤ä¿Í´Ö¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡£À¸³è¤Î¼Á¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀâ¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤°¤¦¤Î²»¤â¤Ç¤Ê¤¤¡£Ëè²ó¡¢È¾µã¤¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÃÊ¢¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê嚙¡Ê¤«¡Ë¤ß¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥É¥í¥Ð¥Á¤Î´Ñ»¡¤ò¤·¡¢È¬ÌÚ»³¤Ç²½ÀÐ¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¤Ò¤È¤È¤Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼«Á³¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤Â¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¡×¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á
ËÍ¤ÏËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¢¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¡½¡½ ÈªÀµ·û¡Ê¤Ï¤¿¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1980Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Î20Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ¯¤Ë1¡Á2²ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤È¤æ¤«¤¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡Ù¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤í¤¦¡£
¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÆ»Åì¤Ë¤¢¤ëÉÍÃæÄ®¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¥à¥Ä¥´¥í¥¦Æ°Êª²¦¹ñ¡×¤È¡¢ÃæÉ¸ÄÅÄ®¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¥à¥ÄËÒ¾ì¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤¬½é¤á¤Æ¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤¬¡Ö¤Û¤é¡¢¹¥¤¤½¤¦¤ÊËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈÌµÂ¤ºî¤Ë¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¿Ã±¹ÔËÜ¤¬¡Ø¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤ÎÌµ¿ÍÅçµ¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾®³Ø6Ç¯¤Î½Õ¡£¤³¤ÎËÜ¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢Èª¤µ¤ó°ì²È¤¬¡¢Åìµþ¤«¤éËÌ³¤Æ»ÉÍÃæÄ®¤Î²¹ç¤Ë¤¢¤ëÌµ¿ÍÅç¡ÖÖÕÊëµ¢Åç¡×¤Ë1971Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö°Ü½»¤·¤¿µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìµ¿ÍÅç¤Ë²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¥í¥Þ¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÅç¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ù¤¨¡×¤ä¥¨¥¾¥¿¥Ì¥¤Î¡Ö¥Þ¥ê¡×¡¢¥Û¥·¥Ü¥½¥¬¥é¥¹¤Î¡Ö¶åÏº¡×¤¿¤Á¤È¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ü¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ëÆü¡¹
¤½¤³¤«¤é¤à¤µ¤Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÆ°Êª´Ø·¸¤Î½ñÀÒ¤À¡£¡Ø¤É¤ó¤Ù¤¨Êª¸ì¡Ù¡Ø¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤ÎÆ°Êª²¦¹ñ¡Ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢¶½Ì£¿¼¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¹ÔÆ°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤È¤¯¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÅ·Á³µÇ°Êª¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¥â¥ê¥¢¥ª¥¬¥¨¥ë¤ÎÏÃ¤À¡£¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤Ï¥â¥ê¥¢¥ª¥¬¥¨¥ë¤ÎÍñ²ô¤òµá¤á¡¢´ä¼ê¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢½é²Æ¤Î¿¹¤ËÆþ¤ë¡£
¥¦¥°¥¤¥¹¤ÎÀ¼¡¢Çò¤¤²Ö¤Ç¥Ï¥Í¤òµÙ¤á¤ëÀÖ¤¤Ä³¡¢¿å¤Î¹á¤ê¡¢¥¢¥ª¥â¥ê¥È¥É¥Þ¥Ä¤Î´Ö¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÀ¸¤¨¤ë¥¨¥¾¥¶¥µ¨¡¨¡¡£
Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë·Ê¿§¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÍ¤â°ì½ï¤ËÃµ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÇÃî¤Ë»É¤µ¤ì¡¢Æ»¤ËÌÂ¤¦¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤Î¹Ô¤¯¼ê¤ò°Æ¤¸¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Î¿´¤â¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
Âç³Ø±¡À¸»þÂå¡¢¼ÂºÝ¤ËÌî³°¤Ç¥â¥ê¥¢¥ª¥¬¥¨¥ë¤ÎÍñ²ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¡ª¡×¤È¾®³Ø¹»6Ç¯À¸Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¥â¥ê¥¢¥ª¥¬¥¨¥ë¤ÎÍñ¤Ï¡¢¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ü¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤Î¡Ö¼«Á³´Ñ¡×
¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï¤Û¤ÜÌÖÍå¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âËÍ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤Î¼«Á³´Ñ¤À¡£¾ÜºÙ¤ÏÉÔ³Î¤«¤À¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢Æ°Êª²¦¹ñ¤ËÅÅµ¤¤ò°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¼ê´Ö¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¼«Á°¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤»¤ë¤Û¤¦¤¬´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈª¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Èª¤µ¤ó¤¬¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎÆ°Êª²¦¹ñ¤ò¼Ò²ñ¤«¤é³ÖÀä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÅµ¤¤â¿åÆ»¤â¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤Ï»ÙÊ§¤¤¡¢¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î³èÆ°¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢À¤¤òÍ«¤¦¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËÎõ¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤âÆ°Êª²¦¹ñ¤ä¥à¥ÄËÒ¾ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¾ì½ê¡¢¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ë°ú¤¤³¤â¤ì¤ë¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢Èª¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÖÆ°Êª°¦¸î¤È¤«¼«Á³ÊÝ¸î¤È¤«¤Ï¡¢¿Í¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤È¤·¤Ã¤«¤ê·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤³¤½¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿º¬¤òÄ¥¤ë¤Î¤À¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Ø¥à¥Ä¥´¥í¥¦Æ°Êª²¦¹ñ¤Î»Íµ¨¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î1Ç¯´Ö¡¢¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£
ÂçÊÑ¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¤³¤¦¤·¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥êÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¢¥ê¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²Ê³Ø¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¤è¤¤â¤Î¡×¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿º¢¡¢·ÐºÑ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤À¤ì¤â¤¬Ë¤«¤µ¤äÊØÍø¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ò²õ¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤ò¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤ÏÉÔ°Â¤Î¼ï¤â°ã¤¦¤À¤í¤¦¡£
À®Ä¹¿ÀÏÃ¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÄºÉ´¶¤Î¤Ê¤«¡¢¸úÎ¨¤È·ë²Ì¤Ð¤«¤ê¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÂ©¶ì¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñ¤òÊñ¤à¶õµ¤¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¢¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ò¡¹¤È¸ì¤ëÂç¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡£¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡£¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£