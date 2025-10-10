人気店の新業態や関東初上陸ブランドも！ 羽田空港のフードコートが32年ぶりに刷新（東京・羽田空港第1ターミナル）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、羽田空港第1ターミナルの地下1階にリニューアルオープンしたフードコートです。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Sora chika（東京・羽田空港第1ターミナル）

入り口

2025年9月10日、羽田空港第1ターミナル駅直結の地下1階フードコートがリニューアルオープンしました。その名も「Sora chika」。“旅の始まり、終わりのひととき”をコンセプトに、出発前や到着後の食事やティーブレイク、機内に持ち込むお弁当の調達など、空港を訪れる人々の多様なニーズに応えてくれる場所です。

ここでは、初出店や新業態のお店、和の食材にこだわったお店など、新たに誕生したフードコートエリア11店舗12業態、レストランエリア1店舗を一挙公開。和・洋・中、スイーツ、サラダ、アルコールなど、あらゆるシーンや好みに対応する個性豊かな顔ぶれを紹介します。

1. Cafe & Bar BAR RAGE

Cafe & Bar BAR RAGE

“MADE IN JAPAN”をテーマに、飲み物から食材まですべて国産にこだわった「Cafe & Bar BAR RAGE」は、第3ターミナルに出店している「Cafe & Bar RAGE Tokyo Sky Kitchen」の系列店。希少な国産ウイスキーや旬の果物で作る「季節のフルーツマティーニ」、ミクソロジストの作る「季節の生ミックスジュース」650円〜など、バーならではの高品質なアルコールとソフトドリンクを提供しています。

北海道産小麦の自家製パンを使った「熊本県産火の本豚のベーコン BLT サンドウィッチ」1,100円や「熊本県産火の本豚の粗挽きソーセージ ホットドッグ」600円、焼き菓子など、自社工房で手作りするフード類はテイクアウトにも便利。

2. 洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス

洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス

＜店舗情報＞◆BAR RAGE住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1F Sora chikaTEL : 03-5579-7277

東京スカイツリータウン「ソラマチ」で長年親しまれてきた「洋食屋 銀座グリルカーディナル」の味をより気軽に楽しめるお店。看板メニューは、ふわふわの卵と自慢のソースが絡み合う「ふわとろオムライス デミグラスソース」1,300円と、特製ハンバーグやオムライス、エビフライを一皿にのせた「カーディナルプレート」2,200円。オムライスは秘伝のデミグラスソースのほか、特製ソース3種（トリュフクリーム、スパイスカレー、クラフトケチャップ）から選べます。

羽田空港限定メニューの「黒毛和牛入りメンチカツプレート」1,800円や、オムライスにサラダ、スープが付いた「モーニングプレート」1,000円も登場。

3. 廚 くろぎ じゅんちゃん

廚 くろぎ じゅんちゃん

＜店舗情報＞◆洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1F Sora chikaTEL : 不明の為情報お待ちしております

予約が取れない割烹「くろぎ」の店主・黒木純氏監修による新業態のとんかつ専門店。特製ソースと大根おろしでいただく独自の“東京とんかつ”を提案しています。看板メニューは、赤身と脂の旨みの調和がとれた「東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食（ミニカレー付）」2,880円。さっくり食感のカツとオリジナルカレーを合わせた「くろぎのロースカツカレー」1,980円も素材の滋味が凝縮されたおすすめの一品。

日本屈指の料理人が手掛ける洗練された味わいを空港で楽しめるのはうれしいですね。

4. らぁめん 本田麺業

らぁめん 本田麺業

＜店舗情報＞◆廚 くろぎ じゅんちゃん住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1F マーケットプレイス 7TEL : 不明の為情報お待ちしております

行列ができる秋葉原の人気店「麺処 ほん田」店主監修による新たなブランドが初出店。国産小麦もち姫を使用した手揉み多加水麺など、和の素材にこだわった“らぁめん”を発信しています。

おすすめは、羽田空港限定「貝出汁塩らぁめん」1,200円。厳選した国産乾物と貝類をふんだんに使用した、魚介の旨みたっぷりの出汁を特製塩ダレで仕上げています。毎日店内で仕込む風味豊かなスープの味わいが楽しめるラーメンです。

5. SOBA AZUMINO

SOBA AZUMINO

＜店舗情報＞◆本田麺業 羽田空港第1ターミナル店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1旅客ターミナル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

鰹と昆布の出汁に、帆立や椎茸の旨みを加えた“塩だし蕎麦”の専門店。醤油を一切使用しない塩そばは、ほかにはない味わいです。海鮮の旨みが利いた出汁に、薬味のしょうがや干し海苔を加えるとさらに風味がアップ。

「塩だし蕎麦（もり）」880円や「天ぷら塩だし蕎麦（もり）」1,650円のほか、信州産の鶏や豚を温かな塩だしでいただく「信州福味鶏のレモン塩つけ蕎麦」1,580円、「信州産豚バラの南高梅塩つけ蕎麦」1,800円などメニューも豊富です。

6. 海鮮丼 銀座おのでら

海鮮丼 銀座おのでら

＜店舗情報＞◆SOBA AZUMINO住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1FTEL : 03-5757-8869

世界のグルメガイドでも高い評価を得ているオノデラグループの外食ブランド「銀座おのでら」による新業態「海鮮丼 銀座おのでら 羽田空港第一ターミナル店」が初出店。

「江戸前気まぐれ丼」1,580円や「やま幸 まぐろ赤身漬け丼」2,480円、「選べる二色海鮮丼セット 赤だし付き」2,480円、「やま幸 まぐろづくし丼」3,980円など、自慢の赤シャリと新鮮なネタを海鮮丼スタイルで楽しめます。

7. Badiani

Badiani

＜店舗情報＞◆海鮮丼 銀座おのでら 羽田空港第一ターミナル店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

ジェラートの発祥の地、イタリア・フィレンツェで1932年に創業した「Badiani（バディアーニ）」。関東初となる店舗が羽田空港にオープンしました。

一番人気のミルクフレーバー「ブォンタレンティ」は、16世紀にジェラートを考案した人物の名を冠したお店のシグネチャー。そのミルク味にココアとヘーゼルナッツが入ったオリジナルソースを加えた、ロンドンのコンテスト受賞作「ブォンタレンティドルチェヴィータ」や季節限定フレーバーなど、常時7〜10種類が並び「メディオ（2フレーバー）」691円、「グランデ（3フレーバー）」756円の2種のカップから選べます。

8. ゆーパイむ

ゆーパイむ

＜店舗情報＞◆BADIANI 羽田空港第１ターミナルビル店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1F Sora Chika内TEL : 03-3747-0231

老舗洋菓子メーカー「ユーハイム」の新業態のパイ専門店「ゆーパイむ」。100％バターを使用した歯触りのよいパイ生地が自慢です。

看板商品は「神戸牛のミートパイ」500円。サクッと軽い432層の生地に、神戸の老舗精肉店・大井肉店の神戸牛ミンチと刻み玉ねぎ、ゆで卵を合わせています。肉の旨みを際立たせるため、味付けはあえてシンプルに。食事にもおやつにもぴったりの一品。定番の「紅玉りんごのアップルパイ」500円は手土産にもおすすめです。

9. WithGreen

WithGreen

＜店舗情報＞◆ゆーパイむ住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1F Sora chikaTEL : 03-3747-0231

「WithGreen（ウィズグリーン）」は、国産野菜のみを使用したサラダボウル専門店。主食にもなるボリューム満点のサラダは、豊富なトッピングやドレッシングで自分だけの一杯をカスタマイズできるのが魅力です。常連客やスタッフにも人気の「砂肝ともやしナムルのサラダ」S 1,260円や、彩り豊かな「レッドチリチキンのコブサラダ」S 1,420円のほか、四季折々の野菜を使った季節限定のサラダも登場。

旅の合間やフライト前後の疲れた体にヘルシーなサラダもいいですね。

10. 人形町今半

人形町今半

＜店舗情報＞◆WithGreen 羽田空港第1ターミナル店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル B1FTEL : 03-5579-7388

明治28年創業の老舗「人形町今半」では、お店自慢の弁当と惣菜を取りそろえています。看板メニューの「黒毛和牛すき焼き弁当」1,890円〜は、A4・A5ランクの厳選黒毛和牛の雌牛のみを秘伝の割下で炊き上げ、柔らかな肉の食感と深い味わいを堪能できる逸品。部位ごとに3種類の価格帯が用意されています。

惣菜のイチオシは、店内で手作りしている羽田空港限定「黒毛和牛メンチカツ」670円。選りすぐりの黒毛和牛の切り落としと挽き肉に玉ねぎとスパイスを合わせ、サクサクの衣で閉じ込めた一品で、濃厚でジューシーな肉汁と旨みを堪能できます。

11. カンナムキンパ

カンナムキンパ

＜店舗情報＞◆人形町今半 羽田空港第一ターミナル店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナルビル B1FTEL : 03-5579-7747

素材にこだわった「キンパ（韓国海苔巻）」の専門店。鮮やかでスタイリッシュな見た目が食欲をそそるキンパは、手軽に食事を取りたい時にも便利な新しいファストフードです。

羽田空港店限定の「キンパ＆パンチャンセット」886円は、キンパ2種類と韓国惣菜が入ったランチにぴったりなメニュー。そのほか、ビビンバやヤンニャムチキンなど人気のメニューも取り扱っています。

12. クルン・サイアム

クルン・サイアム

＜店舗情報＞◆カンナムキンパ 羽田空港店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル B1FTEL : 03-3747-0232

「Sora chika」のフードコートに隣接するレストランエリアには、既存店に加え、タイ料理店「クルン・サイアム」が仲間入り。「ガパオライス 鶏挽肉のホーリーバジル炒め」1,400円や「パッタイ エビ入り焼きビーフン」1,400円、「トムヤムクン ぷりぷりエビとハーブたっぷりのスパイシースープ」2,000円など、タイ国内の有名ホテルで腕を磨いたタイ人シェフによる本格タイ料理がいただけます。

自社農園で育てるフレッシュなハーブも味わいの引き立て役に。辛さ調節やテイクアウトも可能です。

＜店舗情報＞◆クルン・サイアム 羽田空港第一ターミナル店住所 : 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第 1 ターミナル B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

明るく開放的なイートインスペースは約200席。1人掛けのテーブル席もあり、さっと食事を済ませたい時にも便利ですね。お腹を満たしたい時、ちょっと休憩したい時、フライトの前後に立ち寄れる場所がまたひとつ増えました！

●「Sora chika」ホームページ

※価格はすべて税込

