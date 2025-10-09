¡ÚÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Û²øÅð¥¥Ã¥É¤ÎÁÀ¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¸¥å¥¨¥ë¡ÖÂç³¤¤Î´ñÀ×¡×¤¬¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ë¡ª
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢²øÅð¥¥Ã¥É¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¸¥å¥¨¥ë¡ÖÂç³¤¤Î´ñÀ×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡Ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù²«¶â¤Î½÷¿ÀÁü¤¬»ý¤ÄÅÁÀâ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥å¥¨¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥³¥Ê¥ó¤È¿ô¡¹¤ÎÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡Ö²øÅð¥¥Ã¥É¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¢¥Ë¥áÂè356ÏÃ¡Ö²øÅð¥¥Ã¥É¤Î¶Ã°Û¶õÃæÊâ¹Ô¡×¤Ç²øÅð¥¥Ã¥É¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂç³¤¤Î´ñÀ×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡Ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¶»¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥³¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
²«¶â¤Î½÷¿ÀÁü¤¬»ý¤ÄÅÁÀâ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥å¥¨¥ë¤ò¡¢¸·Áª¤·¤¿Å·Á³¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¤È¡¢24¶â»Å¾å¤²¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¡£
²øÅð1412¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¸ÂÄê1412ÅÀ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤ë¡£
ÇîÊª´Û¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¸¼¨ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆÃÀ½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥±¡¼¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡¡²øÅð¥¥Ã¥É¤«¤é¤ÎÍ½¹ð¾õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¡¼¥É¤â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
