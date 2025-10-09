ワンコと赤ちゃんが一緒にお昼寝していたら、赤ちゃんが泣き出してしまって…？ワンコがまさかの方法で寝かしつけてくれる光景が、多くの人の心を温めてくれています。

【動画：お昼寝中に赤ちゃんが大泣き→すぐ隣で寝ていた犬が…まさかの『寝かしつけ方』】

お昼寝中に赤ちゃんが大泣きしたら…

Instagramアカウント「_vanimalo_」に投稿されたのは、シュナウザー×マルチーズのMIX犬「マロン」ちゃんと赤ちゃんの微笑ましい日常です。この日、マロンちゃんと赤ちゃんは頭をピッタリくっつけて仲良くお昼寝をしていたのですが、途中で赤ちゃんが泣き出してしまったそう。

赤ちゃんの大泣きしている声を聞いたら、マロンちゃんも驚いて起きてしまうのでは？…と思いきや、全く動じることなく気持ち良さそうに眠り続けていたとか。マロンちゃんにとって大好きな赤ちゃんの泣き声は、子守歌のようなものなのかもしれませんね。

しかし赤ちゃんが泣き続けているうちに、さすがのマロンちゃんも「あれ、泣いてる？」と気づいたようで、お耳やお顔がピクッと動いたそう。そしてしばらくすると…？

ワンコの独特すぎる寝かしつけ方

なんと赤ちゃんは大泣きしていたのが嘘のように、すやすやと眠り始めたとか。そしてそのお鼻の上には、すぐ隣で寝ているマロンちゃんのお耳が乗っていたそう。どうやらマロンちゃんはふわふわしたお耳をお顔に被せることで安心させ、赤ちゃんを眠りへと誘ってくれたようです。

お耳を被せるという寝かしつけ方は独特すぎますが、赤ちゃんの幸せそうな寝顔を見れば、マロンちゃんのお耳は癒し効果抜群だということがわかります。これからもマロンちゃんは自分なりの方法で、赤ちゃんのお世話をしてくれることでしょう。2人の仲睦まじくて尊い姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

Instagramアカウント「_vanimalo_」には、マロンちゃん＆イングリッシュスプリンガースパニエル×プードルのMIX犬「バニラ」ちゃんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿や赤ちゃんとの仲良しな様子に癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

