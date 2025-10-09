義母が、息子に「一緒にホテル泊まろう」とLINE。この親子関係、普通ですか？【ママリ】

最近お義母さんのムスコンぶりに引いてしまい旦那までも気持ち悪い…と思うようになってしまいました(´๑•_•๑)

お義母さんが子離れできてないのにはきっとわたしにも原因はありますが…(１人息子で女手一つで３０まで育て、私と出会い付き合った後早々とできてしまい、結婚)

ちょっと異常なような気がしてなりません、、

気付いたのは誤ってお義母さんから旦那へ来たLINEを見てしまってからです。

内容は、自分の息子をあだ名で呼び「やっと明日会える」「またママと待ち合わせできるね」「早く会いたい」「ママ泊まりに行くから１人じゃ泊まれないから一緒にホテルに泊まってくれる？(今は私の家族と同居の為)」など、、

私が気になっているのは旦那がそれを見て異常だと思わないのか…

旦那は優しいのでけして母親を邪険にしたりはしません。

お義母さんとわたしを比べたりもしません。

ただ、結婚してから毎日そういうLINEを母親とやりとりしてるのかと思うと気持ち悪いと思ってしまいます…

聞くこともできずどうしたらいいのか悩んでます。

なにかアドバイスいただけたら嬉しいです( ᵒ̶̥́ _ᵒ̶̣̥̀ )

qa.mamari.jp

皆さんは夫とお義母さんの LINE を見たことはありますか？この記事ではお義母さんと夫のやり取りが自分の感覚とはずれており、引いてしまったという投稿者さんのエピソードをご紹介します。自分の子どもが大切なのはわかるけれども、声のかけ方がまるで彼氏とでも思っているようだったら…ママリユーザからは冷静なジャッジや共感コメントが寄せられたのでした。

義母から息子へ送るLINEにドン引きしてしまっている投稿者さん。たしかに、まるで彼氏や異性に送る内容のように感じます。息子のことを「小さい彼氏」と表現していることを耳にしますが、やはり母親にとって息子という存在は「彼氏」という感覚を思わせるような特別な存在なのかもしれませんね。



息子さんに甘えている母親を邪険にしない投稿者さんの夫は、決して悪いことはしていませんがこのLINEについては妻の意見を取り入れるべきなのでしょうか。

気持ち悪いけど、わかる気もする…ママリユーザから届いた共感と嫌悪感

夫と義母のLINEを見て「異常だ…」とドン引きしてしまった投稿者さんにママリユーザからさまざまなコメントが届きました。

えーやだ(笑)

男の子はいつまでもマザコンって思ってますし

旦那もママと特に用事もないのにLINEしたりしてますが

それは異常ですね(笑)

早く会いたいのはまぁ息子だからいいとしても一緒にホテルに泊まってとか気持ち悪い...



義母にとって息子さんは一人ですよね？？

寂しいんじゃないですかね...

仕方ないかなとも思うけどやりすぎですね...

とりあえずこの人はこーゆう人なんだなって思って諦めます😅

あくまでも母親ですし、一人息子で女手一つで育てたなら寂しいし

息子を取られたってどこかで思ってると思います(>_<)

qa.mamari.jp

私の実母も子離れできてなくて19の弟にそんな感じです😂😂でも、自分も子供が生まれて我が子が可愛いっていうのはとても分かります。でも私の家族だから何も思わないけど傍から見たら嫌ですよね笑

qa.mamari.jp

それは気持ち悪いですね、、、😮お母さんに優しい事は喜べる事だけどお母さんからの愛情が以上だとどんないいお母さんでも、好めませんよね（笑）😭

qa.mamari.jp

お義母さんが子離れできていないと指摘する声がある一方で、「気持ちはわかる」「少し同情してしまう」といった意見も見られました。



今回のポイントは、やはり「夫の対応」にあるようです。夫がお義母さんの過剰な言動を真に受けず、うまく受け流していれば、大きな問題には発展しにくいのかもしれません。



とはいえ、無理に関わろうとするとストレスも増えてしまうもの。お義母さんとのやり取りには深く踏み込みすぎず、必要な距離を保つことが自分を守る一番の方法かもしれませんね。

