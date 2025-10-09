【義母、呼ばないで！！】私に対して「ママ」！？子どものため我慢していたら＜第2話＞#4コマ母道場

ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？　目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。

第2話　顔は笑って、心は怒って



【編集部コメント】

しょっちゅうハルちゃんに会いに来るお義母さんに対して、負の感情を抱いてしまっていたリホさん。でもすぐにそんな思いを打ち消そうとします。お義母さんのハルちゃんを愛する気持ちに悪気はないのです！　ハルちゃんを大切に思ってくれる人の気持ちは大切にしたい……お義母さんを受け入れていたのは、すべてはハルちゃんのため。しかしリホさんには、お義母さんが呼んだ「ママ」という言葉がなんだか引っかかってしまったようです。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子