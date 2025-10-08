セレーナ・ゴメスが結婚式ショットでテイラー・スウィフトの新アルバム発売を祝福！
セレーナ・ゴメスが、ベニー・ブランコとの結婚式で撮影した未公開ショットを公開し、親友テイラー・スウィフトの新アルバム発売を応援した。
【動画】セレーナがシェアした未公開ショット
現地時間10月6日にインスタグラムを更新したセレーナは「『SHOWGIRL』に敬意を表して…20年近く経つ今も、あなたがそばにいてくれて幸せ！ テイラー、ずっとずっと愛してる」とキャプションを添え、音楽プロデューサーのベニーとの結婚式の未公開ショットを公開した。
最初の映像は、結婚式の控室で撮影されたものとみえ、オスカー・デ・ラ・レンタによる琥珀色のドレスを纏ったテイラーが、スマートフォンでセレーナを撮影しながら、「本気なの？ 彼女を見てよ、なんてこと。ほんとうになんてことよ」と、称賛の嵐。するとセレーナが嬉しそうに「すごく幸せ。今から結婚するんだよ」と話す姿が映る。
次の写真では、ドレスアップした2人がドリンクを片手にポーズを取るもの。3枚目には、披露宴で撮影したとみられる2人のハグ。そして4枚目には、10月3日に発売されたテイラーの12枚目のアルバム『The Life of a Showgirl』のジャケットが紹介された。
報道によると、2人が知り合ったのは、セレーナがニック・ジョナスと、テイラーがジョー・ジョナスと交際していた2008年だそう。ジョナス兄弟との関係は続かなかったものの、セレーナとテイラーの友情は20年近く続き、忙しいスケジュールにも関わらず、お互いをサポートして来たとされる。
テイラーは、9月27日に米カリフォルニア州サンタバーバラで行われたセレーナの結婚式でスピーチをしたといい、PageSixによると「仕事でもプライベートでも、一緒に多くの事を乗り越えてきた」「どちらかが失恋しても、いつもお互い支え合って来た」「自分たちは姉妹であり、いつでも味方だ」などと語り、セレーナの涙を誘っていたそうだ。
引用：「Selena Gomez」インスタグラム（＠Selena Gomez）
