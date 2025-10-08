「２ちゃんねる」開設者で実業家のひろゆき氏が７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」によるネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」（１１月１日配信開始）に言及した。

吉本興業は２日、公式サイトを通じて、新しく配信されるサービスが「ダウンタウンプラス」であることを発表。同サービスはスマホなどで視聴可能で、料金はサブスクリプションで月額１１００円、年額１万１０００円。コンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の３つのカテゴリーに分かれ、松本のコンテンツでは芸人が参加する大喜利、ゲストとのトーク番組などが配信される。

活動休止中の松本人志が復帰すると期待が高まる中、ひろゆき氏はこの新サービスに対し「『ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋』は初月有料会員１０万人超えるかもだけど、その後の若者の新規加入は難しい。毎月会員が減るストレス」と言及。「膨大な動画があるＮｅｔｆｌｉｘより高い値段なので、動画を出し続けて休めない生活が始まる。休んだら『金払ってるのに！』とかメディアに叩かれる。マジ修羅の道」と私見を述べた。