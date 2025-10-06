話題の新店5軒をまとめて紹介！「ニュウマン高輪」にオープンしたラウンジから「PAQUET MONTÉ」の2号店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Le bage（東京・蔵前）

2025年9月、蔵前駅から徒歩2分の場所に、谷中で人気を博していたベーグル専門店「Le bage（ル・ベーグ）」が移転オープンしました。

Le bage 写真：お店から

2. LOOPS（東京・高輪ゲートウェイ）

＜店舗情報＞◆Le bage住所 : 東京都台東区寿3-13-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年9月、高輪ゲートウェイ駅から徒歩約1分の新施設「ニュウマン高輪」にオープンした「LOOPS」。“喫茶”と“バー”を独自の視点で再編集する、今までにないアプローチのコーヒー・バー＆ラウンジです。

LOOPS 写真：お店から

3. J仔酒場（東京・渋谷）

＜店舗情報＞◆LOOPS住所 : 東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 28FTEL : 03-6450-4890

2025年9月、渋谷駅から徒歩わずか1分という好立地に、本場の香港料理を気軽に楽しめる「J仔酒場（ジェイボイサカバ）」が誕生しました。

J仔酒場 写真：お店から

4. PAQUET MONTÉ omotesando（東京・表参道）

＜店舗情報＞◆J仔酒場住所 : 東京都渋谷区宇田川町26‐11 白馬ビル B1FTEL : 03-6427-8989

2025年9月、表参道駅構内の「Echika表参道」に、日本初の「フラン・パティシエ」専門店「PAQUET MONTÉ」の2号店がオープンしました。

PAQUET MONTÉ 写真：お店から

5. BENOIT NIHANT 西武池袋店（東京・池袋）

＜店舗情報＞◆PAQUET MONTÉ住所 : 東京都港区北青山3-6-12 Echika表参道TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年9月、西武池袋本店の地下1階に「BENOIT NIHANT（ブノワ・ニアン）西武池袋店」がオープンしました。ベルギーのリエージュ州に構える本店のほか、国内には2023年に銀座店、2025年には虎ノ門ヒルズ店の計3店舗を展開しています。

BENOIT NIHANT 西武池袋店 写真：お店から

＜店舗情報＞◆BENOIT NIHANT 西武池袋店住所 : 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

文：食べログマガジン編集部

