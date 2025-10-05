¡Ú3COINS¡Û¤Ç¸¤¯¥²¥Ã¥È¡ª ¥¯¥ë¥Ã¤È´¬¤¯¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì♡¡Ö330±ß°Ê²¼¥Ù¥ë¥È¡×
¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¤ò¤°¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢¹ø¤Ë¤µ¤Ã¤È´¬¤¯¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ü¤ÊÉ½¾ð¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ330±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¥Ù¥ë¥È
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ù¥ë¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤ÎºÙ¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Î°ú¤Äù¤áÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¾åÉÊ¤Ë±Ç¤¨¡¢Áõ¤¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Äì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¤Î2¿§Å¸³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¥¯ー¥ë¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸ú¤«¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥³ー¥È¤Î¾å¤«¤é¤µ¤é¤Ã¤È´¬¤±¤Ð¡¢½Ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥ï¥ó¥Ô¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤â½Ü¤Ê¥àー¥É¤Ë
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ï¥é¥³É÷¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¥Ù¥ë¥È¡×\220¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
º£µ¨ÃíÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¥Ï¥é¥³É÷¤Î¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¥Ù¥ë¥È¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥ï¥ó¥Ô¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ½¾ð¤òÅº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÙ¤á¤À¤«¤é¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ï¥È¥á¥Ù¥ë¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥Ï¥È¥áÉÕ¤¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢´¬¤¯¤À¤±¤Ç¥³ー¥Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÁõ¤¤¤ò¤³¤Ê¤ì¤¿¥àー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥êー¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î´Å¿É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ä¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£
¾®¤µ¤Ê¥Ïー¥È¥¹¥¿¥Ã¥º¤ÇÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ïー¥È¥¹¥¿¥Ã¥ºÉÕ¤¥Ù¥ë¥È¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®¤µ¤Ê¥Ïー¥È¥¹¥¿¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤È¥ì¥¶ーÄ´¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤¬¡¢²ÚÈþ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥°¥ìー¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Ç¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Í·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤¿¤¤Æü¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Kae.S