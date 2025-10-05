¡ÚÏÂÅÄ½¨¼ù¼°¡¦É×ÉØ±ßËþ¤Î¥³¥Ä¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡ÔËâË¡¤Î¤Ò¤È¸À¡Õ¤Çµ¡Àè¤òÀ©¤¹¤ë
¿¦¾ì¤ä²ÈÄí¤Ê¤É¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡¦¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤»×¤ï¤ºÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Àº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤óÃø½ñ¡Ø´¶¾ðÅª¤Ê¼«Ê¬¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ëËÜ¡Ù¤è¤ê¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤ä¤ë¤«¡×¤ÇÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é
¡Ö¤Ê¤¼¡¢½÷À¤Ð¤«¤ê¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡ÉÔ¸øÊ¿¤è¡ª¡×
º£Æü¤â¤É¤³¤«¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉéÃ´¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÃÎ¿ÍÂð¤Ï¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤¬¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¿¯¤·¤¿¡×¤È¼¸¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²È¤ÎÁÝ½ü¡£É÷Ï¤¾ì¤Ï»ä¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¢ÏÂ¼¼¤Ï»ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Ï¡¢¿©´ïÀö¤¤¤Ï¡Ä¡Ä¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ìò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹È¼Î·¤ÎÉéÃ´¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¤¿Ìò³äÊ¬Ã´¤Ï¡¢´¶¼Õ¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¹ç¤¦µÁÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿É×ÉØ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ï¡¢¤¤¤µ¤«¤¤¤Î¼ï¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
·ùµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÅÜ¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤´¤à
¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥±¥ó¥«¤Î¼ï¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
°é»ù¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÂçÊÑ¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤³¤½»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÉÂµ¤¡¢ÊÝ°é±à¡¦³Ø¹»¤Ç¤Î¹Ô»ö¡¢¼õ¸³¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢Â¿´¶¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÇº¤ß¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤Ê¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¬¡¢µÞ¤Ë¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¦Æ¯¤¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤ÏÉ×ÉØ¤¬Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÊý¤¬ÌµÍý¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â³ÎÎ¨Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºÊ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ºÊ¤¬²ñ¼Ò¤ÇÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É×¤Ë·ã¤·¤¯µÍ¤á´ó¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±É×¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¤¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÜ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤Ð¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤Î´Ö¤¬´¶¾ðÅª¤Ë¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¤â¡¢¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡©
¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥½¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾×ÆÍ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢µ¡Àè¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤ÞË»¤·¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÆþ¤ì¤Ð¡¢É×¤âËÜ²»¤Ç¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤âµ¯¤³¤µ¤º¤Ë¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤ò¾Ã¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÜ¤ëÁ°¤Ë¡Ä¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC)
¤Þ¤º¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë
»ä¤¬»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃË¤Ï³°¤Ë½Ð¤Æ¶â¤ò²Ô¤®¡¢½÷¤Ï²ÈÄí¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë°ëÌî²È¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬Ã´²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»¨¶Ò¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤É¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¶¦Æ¯¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢Ìò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ð¤«¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦Ã²¤¯Á°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÀè¤Ë»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
※本稿は『感情的な自分から卒業する本』(アスコム)の一部を再編集したものです。
