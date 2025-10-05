JALとANAの【マイル改悪問題】…「貯める価値はなくなった」は本当か？

SNS上では「貯める価値がない」と嘆き

現在、楽天ポイントやVポイントなどの5大共通ポイントをはじめ、電子マネーやクレジットカード、通っているスーパーや飲食店など何かしらのポイントを集めている人は少なくないだろう。なかでもポイ活がブームになる前から人気だったのは航空会社のマイル。実際、貯まったマイルを特典航空券に交換した方も多いはずだ。

だが、JALとANAの国内2大エアラインは、特典航空券に関するルールを次々と改定。マイラーたちからは大ブーイングで、この件を伝えるメディアによっては“改悪”と報じるところもある。

相次ぐ改定によって航空会社のマイレージサービスが以前に比べると、魅力的なものでなくなってきたのは間違いない。でも、本当にマイルを貯める意味は失われてしまったのだろうか？

前編『JALとANAの「マイル改悪」に悲鳴…マイル集めに「見切りをつけた」人々増加中』に続き記事をお届けします。

SNS上では「貯める価値がない」などの嘆きのコメントも目にするが、それは言い過ぎのような気がする。やり方次第では今でも少ないマイル数で特典航空券への交換も可能だからだ。

例えば、ANAは9月24〜30日の期間限定で国内線・国際線の両方を対象とした特典航空券の『マイル減額キャンペーン』を開催。国内線の場合、羽田―伊丹など300マイル以内の区間は、通常だと片道6000マイル必要だが2900マイルに。ほかにも羽田―新千歳などは通常7000マイルが3900マイル、羽田―那覇などは通常8000マイルが5900マイルになっている。

国際線は全路線が対象ではなく、エコノミー限定ながら中国各地や香港への便は片道8500マイル〜が4250マイル〜、成田―ホノルル便は1万7500マイル〜が8750マイル〜、ヨーロッパ便は2万2500マイル〜が1万1250マイルにそれぞれ半分になり、かなりお得だ。

なお、ANAは毎月29日開催の『ANAにキュン！』でもマイル減額キャンペーンを実施する月もあるため、見逃さないようにチェックしておくのがいいだろう。

「据え置きのまま」の路線も

また、国際線はキャンペーンに関係なく座席クラス、シーズンによっては、改定前から据え置きのままとなっている路線もある。ANAの羽田―金浦（ソウル）のエコノミークラス往復は、ローシーズン1万2000マイル、レギュラーシーズン1万5000マイルのまま。東アジアと東南アジア・インド、オーストラリア方面の各便もローシーズン、レギュラーシーズンのエコノミー、プレミアムエコノミーの必要マイル数に増えておらず、北米・欧州便はハイシーズン以外全クラス現状維持となっている。

JALも少ないマイル数で特典航空券に交換できる『海外特典航空券タイムセール』や『ディスカウントマイルキャンペーン』を不定期に行っており、最近だと7月4〜14日に開催。北米行きのプレミアムエコノミーは片道2万8000マイル（※一部の都市や便は対象外）、ハノイやホーチミン行きのビジネスクラスは2万1000マイルと多くの路線、クラスで通常よりも少ないマイル数に設定されていた。エコノミー以外で行きたい場合はこういうのを活用するのも手だろう。

基本マイル数も6月10日の改定で必要マイル数が増えた行き先、クラスが多かった中、ホノルル行きはビジネスクラスより下のクラスは据え置き。東アジア・東南アジアも据え置きが多く、なかでもハノイとホーチミンのプレミアムエコノミーが片道2万5000マイル→2万マイル、ビジネスクラスが4万マイル→3万マイルにダウン。物価やホテル相場も東南アジア野中でも安く、特典航空券を利用した旅行先としては狙い目だ。

あと、JALはランダムに選んだ国内4ヵ所（※出発地が那覇・鹿児島の場合は3ヶ所）の中から1つを選ぶ『どこかにマイル』は、1人往復7000マイルとお得。最大6席（※那覇・鹿児島発着は4席）まで申し込むことができ、家族旅行には最適。ネックは出発3日以内にならないと行き先がわからない点だが、そんなミステリーツアー的なノリが楽しめる人にはよさそうだ。

お得なポイントサイトも「マイルを貯める価値はなくなった」は本当か

ANAでこれに相当するサービスが『今週のトクたびマイル』。片道3500マイル、5500マイル、6500マイルでそれぞれリストアップされた路線から特典航空券への交換が可能だ。

それと最近、歩いた距離に応じてポイントが貰えるアプリが流行っている、毎日1万歩以上歩く方には『JAL Wellness & Travel』（月額550円）がオススメ。同様に『ANA Pocket』（月額550円 ※無料会員あり）というアプリもあり、こちらは移動手段を問わず、マイルガチャができるポイントが手に入る。私はANAのアプリの有料会員だが、この1年でここから得たマイルは1万8024マイル。韓国のほか、ローシーズンなら中国・香港・台北・マニラの往復エコノミーの航空券に交換できるため、有料会員でも元は取れると思う。

飛行機の運航にかかるコストは上昇が続いており、航空運賃が世界的に値上がり傾向にあるのはそのため。特典航空券の必要マイル数などが変更されたのもその影響が強い。「改悪だ！」と言いたくなる気持ちは理解できるが、文句を口にしたところで何も始まらない。

以前のマイレージサービスが手厚かったのは事実だが、現行ルールもそこまで悪いものではない。いかにかにマイルを貯め、少しでもお得な形で特典航空券に交換する工夫は必要だが、今はまだマイルを貯める価値はあるはずだ。

「あわせて読む」『【プライオリティパス】相次ぐ“改悪”…やはり、最初からサービスが「過剰すぎた」だけなのか』

【あわせて読む】「プライオリティパス」相次ぐ”改悪”…やはり、最初からサービスが「過剰すぎた」だけなのか