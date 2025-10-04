「おしりふき」にトミカデザイン登場！ 人気の働く車パッケがかわいい♪
ユニ・チャーム『ムーニー おしりふき やわらか素材 トミカデザイン』が新登場！ 親子で楽しめる働く車デザインをチェック♪
『ムーニー おしりふき やわらか素材』は、「カシミヤタッチでやさしい肌ざわり」や「水分をたっぷり含み、時間が経ったうんちもしっかり拭き取れる点」が高く評価されている、育児アイテム。
このたび、今年55周年を迎え3世代にわたり愛されるタカラトミーの人気ダイキャスト製ミニカーシリーズ「トミカ」とコラボレーションした『ムーニー おしりふき やわらか素材 トミカデザイン』が新登場！
「もって遊べる」トミカの個包装デザインとなっており、子どもに大人気の働く車デザインを採用。
個包装パッケージは、消防車、パトカー、バス、救急車、ブルドーザー、清掃車の全6種類がご用意されている。
救急車、ブルドーザー、清掃車はチャネル限定で先行発売している3案に加え、ムーニー公式インスタグラムで実施した投票企画により選ばれた上位3案から追加されたデザイン。
トミカらしい可愛さと各車の特徴がしっかりとデザインに落とし込まれており、お子様の心くすぐること間違いなし。
お部屋に置いておくだけでも可愛い上に、お子様がパッケージで車遊びすることもできちゃいます♪
2025年10月上旬より全国で展開されていくので、ぜひ「おしりふき」でトミカを楽しんでみてね。
☆かわいい目を引くおしりふきをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）TOMY
