『ふしぎの国のアリス』チェシャ猫の新グッズ登場！ 頭部分が外せるユニークな「ぬいぐるみ」など展開
「ディズニーストア」は、10月3日（金）から、『ふしぎの国のアリス』の“チェシャ猫”をモチーフにしたアイテムを、全国の店舗で順次発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では先行して9月30日（火）より順次販売開始する。
【写真】バッグに付けてアクセントに！ ポーチ入りのエコバッグも
■ミステリアスな魅力がたっぷり
今回発売されるのは、チェシャ猫のトレードマークであるピンクとすみれ色のしま模様を取り入れたアイテムや、暗闇の中にひそむ様子をイメージしたブラック基調のファッションアイテムなどがそろう新コレクション。
ラインナップには、頭部分が外せる仕様のユニークな「ぬいぐるみ」や2種類の「ぬいぐるみキーチェーン」をはじめ、大きなしっぽの「マルチポシェット」や手の形をした「ポーチ」など、もふもふ感を楽しめる雑貨類が登場する。
また、「カバー付きの湯たんぽ」、「ブランケット」、「ヘアクリップ」などには暗闇で光る仕掛けを施し、遊び心とミステリアスな魅力あふれる、チェシャ猫らしさ満載のアイテムがそろう。
さらに、透け感のある生地と総柄デザインがポイントの「長袖シャツ」や「スカート」、「靴下」などのアパレルも充実するほか、シークレットアイテムからは、キャラクターのちゃめっ気たっぷりのポーズや表情が楽しい全8種のチャーム付き「シークレットストラップ」も展開される予定だ。
