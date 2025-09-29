今回は、2歳の女の子と豆柴さんの微笑ましいワンシーンをご紹介します。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：ソリで遊ぶ2歳の女の子が、犬に『引っ張って』とお願いをした結果→『できないかな』と思っていたら…】

引っ張り合いが好きな犬

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の投稿主であるご夫婦の家には、柴犬の『こむぎ』ちゃん、豆柴の『わらび』ちゃんが暮らしています。また、ご夫婦の間には、『ひより』ちゃんという2歳の娘さんもいるそうです。

この日、わらびちゃんはパパと一緒に「引っ張り合い」を楽しんでいました。わらびちゃんは、ロープを引っ張る遊びが大好きなのだとか。

そこへやってきたのは、ひよりちゃん。どうやら、ひよりちゃんもわらびちゃんとロープで遊びたいようです。ロープの先をわらびちゃんの口に入れたり、目の前に差しだしたりしますが、残念ながらわらびちゃんが反応することはありませんでした。

まだまだ幼いひよりちゃんにとって、わらびちゃんが興味を持つように仕込むのは難しかったのでしょう。また、わらびちゃんにとっても、ひよりちゃんのやろうとすることを察するのは困難だったのでした。

ひよりちゃんが思いついた作戦

そこで、ひよりちゃんはある作戦を決行することに。それは、小さなマットにロープを結んで、ソリのようにするというものです。自分がソリに乗り、わらびちゃんに引っ張ってもらおうとしたのです。

パパにロープを結んでもらってソリが完成しましたが、「わらびちゃんに引っ張ってもらう」という遊び方がなかなかできず…。見かねたパパが、ひよりちゃんの乗ったマットをロープで引っ張ることにしたそうです。

しかし、その姿を見て、わらびちゃんは「！！」と立ち上がったのです。

想定外の行動に思わず感動！！

パパがロープを引っ張る姿に、遊びたいという本能が刺激されたのでしょう。わらびちゃんは、ロープを渡して欲しそうな仕草を見せたといいます。そこで、わらびちゃんにロープを差し出してみると…。

わらびちゃんは、ひよりちゃんの乗ったマットが繋がった状態で、ロープを引っ張ってくれたのです。さすがに動かすことはできなかったものの、優しいお姉ちゃんのような姿にホッコリ…♡

わらびちゃんはとっても楽しかった様子で、満足そうな表情を浮かべていたとか。しかしひよりちゃんはやっぱり動かして欲しかったようで、最後まで「引っ張って～」と懇願していたのでした♪

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」には、こむぎちゃん＆わらびちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。ひよりちゃんとの仲睦まじい光景も…♪癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

