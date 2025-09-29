「ジャンプフェスタ2026」全ステージプログラム＆出演キャスト一挙公開！
2025年12月20日（土）・21日（日）に幕張メッセで開催される「ジャンプフェスタ2026」の全ステージプログラムと「ジャンプスーパーステージ」の出演キャスト情報が到着！
ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2026」（入場無料）が、2025年12月20日（土）・21日（日）に幕張メッセにて開催される。
このたび、アニメ・漫画ファンの注目を集める「ジャンプフェスタ2026」で実施される各ステージのプログラムや、「ジャンプスーパーステージ」の出演者情報が到着！ 一挙ご紹介していこう。
本イベントで開催される、超豪華ゲストが出演する「ジャンプスーパーステージ」では計18作品、「ジャンプスタジオ」では計10作品のプログラムを実施。
さらに、新ステージとして『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ＋』『ジャンプSQ.』の人気作品や、新進気鋭の作品が集結する「ジャンプステーション」を新設、計14作品のプログラムがラインナップされている。
なお、ジャンプスーパーステージの観覧には、事前抽選チケット応募期間内及びジャンプフェスタ会場入場後に「ジャンプNAVI」アプリから抽選応募可能な「スーパーステージ観覧チケット」が必要となる。全席指定の立ち見となり、席は選べないので注意しよう。
ジャンプスーパーステージのプログラムは各日最大2プログラムまで応募可能となっている。
まずは「ジャンプスーパーステージ」のプログラム及び出演者情報を一挙ご紹介していこう。
＜「ジャンプスーパーステージ」プログラム・出演者＞
■12月20日（土）
・11：40〜12：10 『僕のヒーローアカデミア』
山下大輝：緑谷出久役
岡本信彦：爆豪勝己役
佐倉綾音：麗日お茶子役
梶裕貴：轟焦凍役
三宅健太：オールマイト役
・12：20〜12：50 『銀魂』
杉田智和：坂田銀時・銀八先生役
阪口大助：志村新八役
釘宮理恵：神楽役
・13：00〜13：30 『呪術廻戦』
榎木淳弥：虎杖悠仁役
内田雄馬：伏黒恵役
浪川大輔：脹相役
緒方恵美：乙骨憂太役
・13：40〜14：10 『忘却バッテリー』
増田俊樹：清峰葉流火役
宮野真守：要圭役
阿座上洋平：藤堂葵役
島崎信長：千早瞬平役
梶 裕貴：山田太郎役
・14：20〜14：50 『青の祓魔師』
岡本信彦：奥村燐役
福山潤：奥村雪男役
花澤香菜：杜山しえみ役
・15：00〜15：30 『怪獣8号』
福西勝也：日比野カフカ役
加藤渉：市川レノ役
河西健吾：保科宗四郎役
内山昂輝：鳴海弦役
・15：40〜16：10 『新テニスの王子様』
皆川純子：越前リョーマ役
諏訪部順一：跡部景吾役
宮野真守：越前リョーガ役
小野大輔：徳川カズヤ役
・16：20〜16：50 『ワールドトリガー』
村中知：空閑遊真役
梶裕貴：三雲修役
田村奈央：雨取千佳役
田中秀幸：レプリカ役
・17：00〜17：30 『SAKAMOTO DAYS』
杉田智和：坂本太郎役
島崎信長：朝倉シン役
浪川大輔：X／スラー役
内山昂輝：楽役
引き続き12月21日（日）の「ジャンプスーパーステージ」プログラム＆出演者も一挙ご紹介！
※「島崎信長」「種崎敦美」の「崎」は「大」が「立」が正式表記。
（C）SHUEISHA Inc. All rights reserved.
＜「ジャンプスーパーステージ」プログラム・出演者＞
■12月21日（日）
・11：40〜12：10 『鬼滅の刃』
花江夏樹：竈門炭治郎役
下野紘：我妻善逸役
櫻井孝宏：冨岡義勇役
早見沙織：胡蝶しのぶ役
・12：20〜12：50 『アオのハコ』
千葉翔也：猪股大喜役
上田麗奈：鹿野千夏役
鬼頭明里：蝶野雛役
小林千晃：笠原匡役
・13：00〜13：30 『Dr.STONE』
小林裕介：石神千空役
河西健吾：あさぎりゲン役
鈴木崚汰：七海龍水役
佐藤元：クロム役
高橋花林：スイカ役
野島健児：Dr.ゼノ役
・13：40〜14：10 『SPY×FAMILY』
江口拓也：ロイド・フォージャー役
種崎敦美：アーニャ・フォージャー役
早見沙織：ヨル・フォージャー役
松田健一郎：ボンド・フォージャー役
・14：20〜14：50 『ダンダダン』
若山詩音：モモ（綾瀬桃）役
花江夏樹：オカルン（高倉健）役
佐倉綾音：アイラ（白鳥愛羅）役
石川界人：ジジ（円城寺仁）役
田中真弓：ターボババア役
・15：00〜15：30 『BLEACH』
森田成一：黒崎一護役
杉山紀彰：石田雨竜役
松岡由貴：井上織姫役
安元洋貴：茶渡泰虎役
・15：40〜16：10 『あかね噺』
永瀬アンナ：桜咲朱音役
江口拓也：練磨家からし役
高橋李依：高良木ひかる役
林家木久彦：原作監修・落語家
・16：20〜16：50 『チェンソーマン』
戸谷菊之介：デンジ役
楠木ともり：マキマ役
坂田将吾：早川アキ役
上田麗奈：レゼ役
・17：00〜17：50 『ONE PIECE』
田中真弓：モンキー・D・ルフィ役
中井和哉：ロロノア・ゾロ役
岡村明美：ナミ役
山口勝平：ウソップ役
平田広明：サンジ役
大谷育江：トニートニー・チョッパー役
山口由里子：ニコ・ロビン役
木村昴：フランキー役
チョー：ブルック役
宝亀克寿：ジンベエ役
続いて「ジャンプスタジオ」のプログラムをご紹介！
＜「ジャンプスタジオ」プログラム＞
■12月20日（土）
・11：40〜12：10 『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚・北海道編−』
・12：50〜13：20 『夜桜さんちの大作戦』
・14：00〜14：40 『地獄楽』
・15：10〜15：50 『マッシュル-MASHLE-』
・16：20〜17：00 『魔都精兵のスレイブ』
■12月21日（日）
・11：40〜12：10 『ウィッチウォッチ』
・12：50〜13：30 『地獄先生ぬ〜べ〜』
・14：00〜14：30 『逃げ上手の若君』
・15：10〜15：40 『ブラッククローバー』
・16：20〜16：50 『ハイキュー!!』
※ジャンプスタジオの観覧には、ジャンプフェスタ会場に入場後、 「ジャンプNAVI」アプリから抽選応募可能な「ジャンプスタジオ観覧チケット」が必要です。
※全席指定の立ち見となります。席は選べません。
続いて「ジャンプステーション」のプログラムはこちら！
＜「ジャンプステーション」プログラム＞
■12月20日（土）
・11：40〜12：20 ミュージカル『憂国のモリアーティ』
・12：50〜13：30 『こちら葛飾区亀有公園前派出所』／『アンデッドアンラック』／『暗殺教室』
※実施順は未定
・14：00〜14：40 『マリッジトキシン』
・15：10〜15：40 『幼稚園ＷＡＲＳ』
・16：20〜17：00 『極楽街』／『ファントムバスターズ』
※実施順は未定
■12月21日（日）
・11：40〜12：20 『正反対な君と僕』
・12：50〜13：20 『キルアオ』
・14：00〜14：30 『ダークギャザリング』
・15：10〜15：50 『BLACK TORCH』
・16：20〜17：00 『姫様”拷問”の時間です』／『株式会社マジルミエ』
※実施順は未定
※ジャンプステーションの観覧には、ジャンプフェスタ会場に入場後、 「ジャンプNAVI」アプリから抽選応募可能な「ジャンプステーション観覧チケット」が必要です。
※全席指定の立ち見となります。席は選べません。
作品ファン必見の豪華キャスト出演・豪華ラインナップの夢のイベント、どうぞお楽しみに！
※「島崎信長」「種崎敦美」の「崎」は「大」が「立」が正式表記。
（C）SHUEISHA Inc. All rights reserved.
