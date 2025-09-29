SEVENTEENファン必見！ bibigoとポップアップイベント開催
CJ FOODS JAPAN株式会社が手掛けるグローバル韓食ブランド「bibigo」は、グローバルアンバサダーを務めるSEVENTEENとコラボレーションしたポップアップイベント「bibigo｜SEVENTEEN MARKET」を、10月２日（木）から12月24日（水）まで、新橋の同社１階にある複合型ショップ「bibigo Market」にて開催する。
本イベントは、来場者がただポップアップを楽しむだけでなく「一緒に空間を創り上げる」ことができる体験型のイベント。７つのゾーンをめぐりながら、撮って、食べて、集めて、楽しめるスペシャルな空間が広がっている。
メンバーの写真が入った商品模型と写真を撮れるフォトスポットや、来場者たちが”ハート型メッセージフラワー”（メッセージカード）を壁に貼り付けて作る「ハートの空間」など、ひとつひとつのゾーンに来場者の気持ちを込めることができ、訪れるたびに“少しずつ完成していく”推し活にぴったりなスポットとなっている。
また、「bibigo」の人気商品「王マンドゥ」シリーズや「キンパ」シリーズなどの商品を楽しめるイートインゾーンの他、11月に発売となるSEVENTEENコラボ新商品のパッケージをひと足早くお披露目するゾーンも用意。来場者だけが見ることができる新商品のラインアップがズラリと並ぶその光景は必見だ。
■ポップアップイベント「bibigo｜SEVENTEEN MARKET」概要
開催期間：2025年10月２日（木）〜12月24日（水）
営業時間：11:00〜22:00／日曜・祝日休み
所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋２丁目７−４ CJビル１階 「bibigo Market」
