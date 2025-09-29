東西の横綱が最後まで土俵を引っ張ったのは事実だが……。

横綱大の里（25）の自身5回目、昇進後初優勝で幕を閉じた大相撲9月場所。千秋楽の28日は、2009年同場所で朝青龍と白鵬が争って以来となる、16年ぶりの横綱同士の優勝決定戦となった。

本割では、前日に若隆景に立ち合い変化で勝利した2敗の豊昇龍（26）を警戒しすぎたか、1敗の大の里は一方的に押し出された。それでも決定戦では、土俵際で打たれた上手投げに寄り倒しで対抗。物言いがついたが、軍配通り、大の里が昇進後初優勝を手にした。

優勝インタビューで「（新横綱の）先場所は苦しい経験をして、もうあの経験は二度としたくないと稽古に励んで、こうやって2場所目で優勝できてうれしい。親方（元横綱稀勢の里の二所ノ関親方）には『淡々といきなさい』と言われ、本割はできなかったけど、優勝決定戦は淡々とやることを意識して勝ち切れた」と横綱。

さらに「東西横綱がこうやって引っ張って、9月場所が盛り上がったんじゃないかなと思う」と話したが、問題は対抗馬だ。

さるベテラン親方は「大の里の実力は疑う余地はない」と、こう続ける。

「関脇相手でも勝つ自信がない」



「先場所は11勝止まりとはいえ、1場所15日制が定着した1949年以降、新横綱で優勝できたのは5人だけ。環境や立場に加え、土俵入りを含めた本場所のルーティンも急変するので、実力を発揮できない横綱の方が多い。

問題は豊昇龍です。14日目は結びの一番で立ち合い変化で勝ったが、あれは『関脇相手でも勝つ自信がない』と言っているようなもの。結局、『こうなったら負けない』という型がないから、常に出たとこ勝負になる。本人は『型がなくても強いと証明したい』と話していたが、幕内の平均体重以下の149キロでそれは無理がある。かつて大鵬さんも『型がないのが型』と言われていたが、当時の幕内平均体重が120キロ前後の中、150キロ近い巨体で柔軟性がありましたからね」

その豊昇龍は今場所負けた2番と同様、この日も報道対応を拒否。苛立ちのあまりか、風呂場のシンクをバーン！ と叩き、周囲を凍りつかせた。

「そこへいくと期待が高いのが安青錦（21）です。小結の今場所は豊昇龍を破り、11勝。先場所も平幕筆頭で11勝しており、来場所は大関とりに挑む。こちらは低い姿勢で頭をつけたらそうは負けない。足腰も強く、はたかれてもめったなことでは前に落ちない安定感もある。初日に大の里に吹っ飛ばされたようにパワーではまだまだかなわないが、とにかく研究熱心。体重も140キロから145キロに増やそうとしており、そうなれば立ち合いの当たりもさらに強くなる」（前出の親方）

豊昇龍はうかうかしていると大の里と「大豊時代」を築く前に「大青時代」の到来を許しかねない。

