【新アニメ】『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』PV公開！ ED担当はハーツラビュル寮
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅⼒にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の本PVが公開！ EDテーマはハーツラビュル寮曲『Obedience』に決定した。
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅⼒にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。
アニメーションの原案となるゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『⿊執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを⼿がけ、ディズニーヴィランズという唯⼀無⼆のエッセンスと魔法⼠養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が⼤きな話題となった。
直近では、本作のボイスキャストや最新ビジュアルが相次いで発表され、10⽉29⽇の配信開始まで1カ⽉と迫り期待が⾼まっている。
このたび10⽉29⽇（⽔）よりディズニープラスにて独占配信されることが発表されている新アニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』について、 ”真紅の暴君” リドルの厳しさに秘められた孤独と苦悩が垣間⾒える本PVが公開された。
エース、デュース、トレイ、ケイトが初登場し、ディズニー映画の本編映像が使用されているのもポイントだ。
映像の幕開けは「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のインスパイア元となったディズニー⻑編アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』、『ライオン・キング』、『リトル・マーメイド』、『アラジン』、『⽩雪姫』、『ヘラクレス』、『眠れる森の美⼥』の本編映像。
さらに、それらの映画の中で観る者を魅了するヴィランズ＜悪役たち＞の姿、そして「ナイトレイブンカレッジ」の7寮の寮⻑たちが闇の鏡に浮かび上がる演出は、まさに『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ならではの唯⼀無⼆のものと⾔える。
物語は、演じる⾼校⽣の円満雄剣（CV：阿座上洋平）が現実世界から魔法の存在する世界＜ツイステッドワンダーランド＞の名⾨魔法⼠養成学校「ナイトレイブンカレッジ」に迷い込むところから始まる。
雄剣は、時を同じくして⼊学式に紛れ込んだ魔法⼠に憧れるモンスター・グリム（CV：杉山紀彰）と共に学園内のオンボロ寮で暮らすこととなり、思いがけずハーツラビュル寮のいざこざに巻き込まれていく。
ハーツラビュル寮内の庭では絢爛豪華な『なんでもない⽇』おめでとうのパーティーが開催されており、そこでハーツラビュル寮⽣に出迎えられ、威厳を持って登場するのは寮⻑リドル・ローズハート（CV：花江夏樹）。
”庭のバラは⾚” 、 ”テーブルクロスは⽩” など全部で810条にも及ぶ＜ハート⼥王のルール＞を記憶し、破った者には厳しい処罰をくだすため、 ”真紅の暴君” と恐れられる様⼦が描かれる。
さらに、アニメーションとして初となる、ハーツラビュル寮⽣が総出演︕
「なんのジョーダン？ ハートの⼥王知らねえの？」と雄剣がグレート・セブンの⼀⼈ ”ハートの⼥王” を知らないことに驚く新1年のエース・トラッポラ（CV：⼭下誠⼀郎）の姿、「俺は絶対に退学させられるわけにはいかないんだ！」と頭を抱える同じく新1年のデュース・スペード（CV：⼩林千晃）の切迫した想い、「この寮に居るからにはルールに従って貰わないと」と告げる3年のケイト・ダイヤモンド（CV：⼩林⻯之）の冷酷さも感じさせる寮⻑への忠実さ、そして「うちの寮の奴らが迷惑かけて悪いな」と声をかける副寮⻑3年のトレイ・クローバー（CV：鈴⽊崚汰）の後輩への優しい気遣いなど、個性豊かなキャラクター達の⼀⾯が描かれる。
そして、リドルはルールを守れない寮⽣たちに苛⽴ちを募らせていき、ある事件がきっかけに「⼝答えせず、ボクに従えば間違いないんだ！！」と感情を露わにする。
激昂するリドルに困惑する寮⽣たち、そして彼がここまでルールに固執する理由とは？
「ボクが正しいはず、ボクが正しくなきゃいけない」という台詞からルールに囚われた彼の孤独と苦悩が垣間⾒え、⾒る物の⼼を深く揺さぶる。
映像のラストには、リドルのユニーク魔法である「オフ・ウィズ・ユアヘッド」が発動され、⼀体事件の結末はどのようになるのか――？
本映像と合わせてエンディングテーマとして、今年3⽉に公開され⼤きな話題を呼んだハーツラビュル寮⽣が歌う『Obedience』に決定！
オープニングテーマである『Piece of my world』（Night Ravens）とともに、アニメーションの世界をより鮮やかに彩る。
また、本PVのナレーションは、『リロ＆スティッチ』スティッチ、『アラジン』ジーニー、『美⼥と野獣』野獣など数々のディズニー作品で⽇本版声優を務めてきた⼭寺宏⼀が担当！
いよいよ配信を来⽉に控え、⽇に⽇に期待が⾼まる本作。現実世界から魔法の世界に迷い込んだ円満雄剣、そして ”暴君” となってしまったリドルと、ハーツラビュル寮⽣たちの運命やいかに！？ 美麗な映像と⾳楽で新たに紡がれる『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』をお楽しみに。
（C）2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.
（C）2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.