今度の「ルービックキューブ」はストップウォッチ付！ いざタイムアタック！
ルービックキューブでルービックキューブを計る「ルービックキューブタイム」が新登場。ストップウォッチ機能内蔵のルービックキューブで目指せ新記録！
☆ルービックキューブひとつで時間もパズルも楽しめる（写真7点）＞＞＞
メガハウスより、パズル遊び＆時間計測の2つが同時にできる「ルービックキューブタイム」がリリースされる。
本商品は、これ1つで揃えるまでのタイムが計測できる、ストップウォッチ機能内蔵のルービックキューブ。
計測手順はとても簡単で、本体の黄色の面、中央にあるディスプレイボタン（センターキューブ）を押すとストップウォッチが起動し計測を開始。
揃え終えたら、再度ボタンを押すと計測完了。
計測は１秒単位で、1秒から99分59秒まで計ることができる。
6面揃えられる人は、より早く揃えられるようにタイムアタックに挑戦！ 6面揃えられない人や、複数人で遊ぶ場合は、家族や友人と誰が一番早く1面を揃えられるか、と遊び方を変えて楽しむことができる。
これまでキューブパズルのスピード計測は、キューブ本体とは別に計測機器やスマートフォンを用意する必要があったが、これからは「ルービックキューブタイム」があればすぐその場で計測することが可能になるぞ！
2025年9月中旬お取り扱いスタートする、スピード計測ができるルービックキューブ史上初の超画期的な「ルービックキューブタイム」をぜひお試しください♪
（C）2025. TM &（C）Spin Master Toys UK Limited, used under license.
☆ルービックキューブひとつで時間もパズルも楽しめる（写真7点）＞＞＞
メガハウスより、パズル遊び＆時間計測の2つが同時にできる「ルービックキューブタイム」がリリースされる。
本商品は、これ1つで揃えるまでのタイムが計測できる、ストップウォッチ機能内蔵のルービックキューブ。
計測手順はとても簡単で、本体の黄色の面、中央にあるディスプレイボタン（センターキューブ）を押すとストップウォッチが起動し計測を開始。
揃え終えたら、再度ボタンを押すと計測完了。
計測は１秒単位で、1秒から99分59秒まで計ることができる。
これまでキューブパズルのスピード計測は、キューブ本体とは別に計測機器やスマートフォンを用意する必要があったが、これからは「ルービックキューブタイム」があればすぐその場で計測することが可能になるぞ！
2025年9月中旬お取り扱いスタートする、スピード計測ができるルービックキューブ史上初の超画期的な「ルービックキューブタイム」をぜひお試しください♪
（C）2025. TM &（C）Spin Master Toys UK Limited, used under license.