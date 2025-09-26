この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「産後の授乳がドバドバ出る方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、母乳の出に悩む産後の母たちへ独自のアドバイスを語った。 主に夕方以降の母乳分泌の減少や、疲労による授乳トラブルにフォーカスし、「そんな経験でお悩みの方はぜひ最後まで見てください」と動画冒頭で呼びかけた。



片岡氏は「これまで21年、4万人の方を施術してきて 不妊のサポートから産後のケアまでさせていただいているんですが この方法でおっぱいが出るようになったって喜んでくださるお母様が非常に多い」と、長年の現場経験を強調。その根拠として、「授乳っていうのは何でできるのか？それはお母さんの血液からできるんです」と断言し、血流の重要性を解説した。そのため「血流が悪いと母乳の出っていうのも悪くなってしまうんですね」と母乳分泌と体の巡りは密接だと話す。



では、実際にどうすれば血流改善できるのか。片岡氏は「難しい運動なんてできないって、そう悩んでる方も安心してください」と前置きしながら、「一番おすすめなのが壁で腕立て伏せをすることです」と提案。壁に手をつき肩甲骨を寄せる意識で1日20回の「壁立て」を勧め、「夕方以降にもしっかりと背中の筋肉が固まらずに 血流が全身に回るようになるため母乳の出も良くなるんですね」とその効果を強調し、動画を締めくくった。多くの産後ママから反響を呼びそうな、手軽で効果的と話題のアドバイスとなっている。