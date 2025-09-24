「龍が如く 極3」発表！ 「龍が如く3」のフルリメイク作品【RGGSUMMIT2025】
【RGG SUMMIT 2025】 9月24日12時より配信
龍が如くスタジオは、「RGG SUMMIT 2025」にて「龍が如く 極3」を発表した。
本作は「龍が如く」シリーズのフルリメイク作品「龍が如く 極」の第3作。“変わる伝説”をテーマに「龍が如く3」が新たなエンジンで登場。「龍が如く 極2」から2年後の2009年の日本が舞台となっており、一大歓楽街“神室町”に加え、日本最南端の都市“沖縄”が登場。
沖縄に巻き起こる「基地拡大計画」と「リゾート開発計画」。沖縄と東京で同時に起こった「二つの銃撃事件」を皮切りに、再び事件は激しく動き出す。【RGG SUMMIT 2025】
