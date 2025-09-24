【ディズニー】プリンセス気分をまとえる「お香」シリーズ
日本香堂より、『ときめく香りをまとって、今日はプリンセス気分』をコンセプトに、各プリンセスの個性を表現した特別な香りが楽しめる「＜ディズニープリンセス＞インセンス」がリリースされる。
『ときめく香りをまとって、今日はプリンセス気分』をコンセプトに創られた本シリーズは、お香を通じて自分だけの "特別な物語" に浸ることができる。
パッケージに描かれた、プリンセスたちの髪を整える仕草は「大切な時間の始まり」を告げるサイン。5人のプリンセスの個性を生かしつつ、夢と勇気を届けるような明るい香りを表現されている。
各プリンセスとお香のイメージを一挙ご紹介！
シンデレラ：グリーンフローラル
清潔感のあるホワイトフローラルが中心の気品あるグリーンフローラルの香り。
いじわるな継母や姉たちに負けず、いつか幸せになれると信じて働くシンデレラの芯の強さを、ヒヤシンスなど力強さのあるグリーンノートで表現。
シンデレラのドレスから白さをイメージするバニラの香りを加えたことがポイント。
アリエル：ベリーマリン
『リトルマーメイド』 のアリエルはマリンノートが中心のベリーマリンの香り。アリエルの夢を追い求める熱いハートをローズやイリスのフローラルで表現。
また、特徴的な真っ赤な髪を印象的なラズベリーで表現している。
ベル：フローラルウッディ
本が大好きで聡明な『美女と野獣』のベルは落ち着いたセダーウッドの香りを基調としたフローラルウッディの香り。
外見に惑わされず野獣の孤独に寄り添い、自分の温かい心を気づかせたベルの思いやりと深い愛情をローズで表現。『美女と野獣』では薔薇がキーポイントとなるため、お話とも親和性を持たせている。
ジャスミン：スパイシーフローラル
『アラジン』のジャスミンは名前の通りジャスミンが基調となったスパイシーフローラルの香り。
トップやベースにもスパイスを効かせてジャスミンのエキゾチックな雰囲気を演出。スパイスに甘く濃厚なジャスミンの香りを合わせて、ジャスミンの持つ勇敢な心と大胆さを表現。
ラプンツェル：フローラルアンバー
『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルは活発なイメージをフルーティ、かわいらしさをフローラルで表現したフローラルアンバーの香り。
ラプンツェルとフリンライダーがボートの上から見るランタンフェスティバルのシーンをイメージして、温かみのあるアンバーを基調としている。
物語と同様にラプンツェルの成長を感じて頂けるように、明るいピーチから温かいアンバーへ香りが移りゆくように作られている。
パッケージに額装された絵のようなデザインと、約10cmというコンパクトなサイズは、プチギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。
香立が付属しているため、不燃性のお皿さえあればすぐにお香の香りとともに非日常をお楽しみいただける。
「＜ディズニープリンセス＞インセンス」は12本入り、1本あたりの燃焼時間は約25分。
2025年9月25日（木）より全国で順次お取り扱いスタート！
（C）Disney
（C）Disney