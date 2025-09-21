¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡¿Á°Áö¥íー¥Æ¡Û¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ¤ÇÁÀ¤¦¤Ù¤¡È¿Íµ¤ÌÕÅÀ¡É¡¡¹á¹Á¤Î»ÉµÒ¡¦¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Î¼è¼Î¤Ï
28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè59²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¡ÊGI¡¢Ãæ»³¼Ç1200m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¥ë¥¬¥ë¡¢°ìºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¤ÇËÜ¥ìー¥¹2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡¢º£Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥ìー¥ô¡¢¹á¹Á¤«¤é¤ÎÂçÊª»ÉµÒ¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤«¤éÍ½ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÁ°Áö¥íー¥Æ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£²¦Æ»¥íー¥Æ¤Ï4¾¡¤òµó¤²¤ë¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ
À®ÀÓ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Á°Áö¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ¤Î4¾¡¤¬ºÇÂ¿¡£°Ê²¼¡¢ËÌ¶å½£µÇ°¡¢°ÂÅÄµÇ°ÁÈ¤Î2¾¡¤ÈÂ³¤¯¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¤½¤ÎÆóÁÈ¤«¤é¤Î½ÐÁöÇÏ¤Ï¥¼¥í¡£º£²ó¤ÏºÇÂ¿¾¡Íø¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëSÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¡£
¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡Ú4.4.1.44¡Û
ËÌ¶å½£µÇ°¡Ú2.1.1.18¡Û
°ÂÅÄµÇ°¡Ú2.1.1.5¡Û
¹â¾¾µÜµÇ°¡Ú1.1.0.2¡Û
CBC¾Þ¡Ú1.1.0.1¡Û
¥ー¥ó¥é¥ó¥ÉC¡Ú0.1.5.37¡Û
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Ú0.1.0.1¡Û
¼ëºíS¡Ú0.0.1.1¡Û
¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹S¡Ú0.0.1.0¡Û
¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºÇÂ¿¾¡Íø¤Ï¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Î4¾¡¡£2021Ç¯¤Ë¥Ô¥¯¥·ー¥Ê¥¤¥È¤¬¤³¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤ò2Ãå¡£¥¿¥ïー¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ëー¥É¥ë¤Ï¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¢ª¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤ÈÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç3Ãå°Ê²¼¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡Ú1.0.1.31¡Û¤ÈÉÔ²º¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Í£°ì¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥¬ー¥ë¤ÏÆ±Ç¯¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤òÀ©¤·¤¿GIÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈóGIÇÏ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡Ú0.0.1.24¡Û¡£º£Ç¯¤Ï¿Íµ¤¾å°Ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Ë½¾¤¦¤Î¤Ê¤é¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¤Ç1Ãå¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¡Ú2.3.0.5¡Û¤Ç¾¡Î¨20.0%¡¢Ï¢ÂÐÎ¨¡¢Ê£¾¡Î¨¤È¤â¤Ë50.0¡ó¤È°ÂÄê¡£º£Ç¯¤Ï¾åµ¤Î¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤é¤ò²¼¤·¤¿¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Â³¹¥Áö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¢£¹á¹Á¤Î»ÉµÒ¤Î¼è¼Î¤Ï
º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¹á¹Á¤«¤é¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¹á¹Á¥¹¥Ôー¥É¥·¥êー¥º¡Ê¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥»°´§¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÌ¤¤À¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Á°Áö¤ÎHKSAR¥Áー¥Õ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥º¥«¥Ã¥×¤Ç2Ãå¤ÈÉüÄ´·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²áµî¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿ー¥ºS¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¹á¹ÁÇÏ¤ÎÁ°Áö¥Çー¥¿¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢
HKSAR¥Áー¥Õ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥º¥«¥Ã¥×¡Ú0.0.0.1¡Û
¥×¥ì¥ß¥¢¥«¥Ã¥×¡Ú0.0.0.2¡Û
¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¥ô¥¡ー¥º¡Ú0.0.0.1¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥äー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ú0.0.0.1¡Û
·×5Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÁ´Æ¬¤¬ÇÏ·ô³°¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¹á¹ÁÇÏ¤â¶áÇ¯¤ÎËÜ¥ìー¥¹¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¶ìÀï·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¤ê¤Ê¤é¥é¥Ã¥ー¥¹¥ï¥¤¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤À¡£