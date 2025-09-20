『地縛少年花子くん2』第24の怪 交わることのなかった想いがぶつかり合う
TVアニメ『地縛少年花子くん2』第24の怪『願い』の、あらすじ・場面カットが公開となった。
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん２』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートする。
このたび、TVアニメ後編《第24の怪》『願い』のあらすじと場面カットが到着、早速ご紹介しよう。
＜第24の怪「願い」＞
寧々は走る。花子くんを連れて。
光は構える。二人を守る為、兄の前で。
花子くん（怪異）と寧々（人）、光（弟）と輝（兄)……
交わることのなかった想いが、此岸と彼岸を繋ぐ境界でぶつかり合う。
☆第24の怪の先行カットをチェック！（写真6点）＞＞＞
（C）あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会
