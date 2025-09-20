野外フェス＜中津川 WILD WOOD 2025＞が2025年9月20日(土)および21日(日)の2日間にわたり、岐阜県中津川公園内特設ステージで開催中だ。

“野外フェス発祥の地”とも⾔われる中津川。豊かな自然に囲まれ、澄んだ空気を震わせる音楽に、身も心も委ねられる環境で、古くから日本の音楽フェスの歴史を創ってきた。そんな中津川に音楽フェスが帰ってきた。＜中津川 WILD WOOD＞は、この秋、新たに誕生した自然と音楽を愛する人たちのための音楽イベントだ。

会場となる中津川公園内特設ステージは、これまでフェスが開催されてきたことでも音楽ファンにはおなじみだろう。若手から大ベテランまで、総勢約40組の豪華アーティストが集結して初開催される今回、フィールドには“Wonderwall” “Fools Gold” “Parklife”と名付けられた3つのステージが設置された。勘の良い方ならおわかりのように、フェスのタイトルも含め、UKロックの系譜をモチーフとしたものだ。また、キャンプサイトや、地元ならではのフェス飯のみならず、プロレスエリア、クラブエリアなど、さまざまなコンテンツも充実。遊び心も満載な新たなフェスとして誕生した。

早朝から降り注いでいた雨が上がった午前10時50分、“Fools Gold”のステージに上がったのは、ステージのオフィシャルMCを務める動画クリエイター“みの”だ。

「皆さん、＜中津川 WILD WOOD＞へようこそ！」との第一声に大歓声で応えるオーディエンス。みのは、「＜中津川 WILD WOOD＞という名称には、“自然への畏敬の念を忘れることなく、音楽と共に未来を創造するという想い”が込められています」とフェスの趣旨を伝え、小栗仁志 中津川市長を呼び込んだ。

「ようこそ、中津川にお越しいただきありがとうございます。中津川市民を代表して、皆さんを歓迎いたします！ 今日明日と、＜中津川 WILD WOOD＞、盛り上がっていきましょう！ 2日間音楽を楽しみながら、自然豊かな中津川、そして栗きんとん、五平餅、いろんな食もみなさんを待ってます。天気に負けないように盛り上がっていきましょう！ ＜中津川 WILD WOOD2025＞、開会します！」

＜中津川 WILD WOOD＞Tシャツ姿の小栗市長が開会宣言して、賑々しくフェスのスタートを切った。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎TAWARA (magNese) Viola Kam (V’z Twinkle)

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

