東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第7日が19日、国立競技場で行われ、男子200メートル決勝は、ノア・ライルズ（米国）が19秒52（無風）で4連覇を達成。ウサイン・ボルト以来の偉業で歓喜に沸いた一方、会場ではあの漫画作者と邂逅を果たしていた。

観客がはけた国立競技場。右手で手を振るライルズの視線の先にいたのは、格闘漫画「グラップラー刃牙」の作者・板垣恵介氏だった。

刃牙シリーズ30周年プロジェクトの公式Xが実際の画像を公開。「ノアライルズ選手、金メダル獲得ッッ！ そして…遂に板垣恵介先生と邂逅ッッ！！」と文面につづられ、金メダルを首からさげたライルズに向かって、板垣氏が右手を挙げて応える様子が捉えられた1枚に、X上では反響が広がっていた。

「激熱すぎる」

「板垣先生、会場に行ったのか！すごい」

「ライルズさんの笑顔イイ」

「先生も嬉しそうで良かった」

「なんか全部すごい」

「いい写真すぎるッッ！！」

「なんかこっちが嬉しくなる」

ライルズは日本のアニメ好きで、スタート前の選手紹介で漫画「ドラゴンボール」や「ワンピース」で登場するキャラクターのポーズを決める姿が度々話題に。

板垣氏からは自身のイラストをプレゼントされ、13日の男子100メートル予選後に取材エリアでお披露目。「日本のメディアに何人か知り合いがいてもらったんだ。バキというアニメの作者によるものでね。俺は大ファンなんだよ」と、喜びを露わにしていた。



（THE ANSWER編集部）