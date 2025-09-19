50Âå¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·Îò4Ç¯¡×¤Ç»×¤¦¤³¤È¡£²È»ö¤ä¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¼´¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æü¡¹¤òÀ¸¤¤ë50Âå½÷À¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆÈÎ©¤òµ¡¤Ë¡¢4Ç¯Á°¤«¤é2DKÃÛ36Ç¯¤ÎÃÛ¸ÅÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò³«»Ï¡£¡Ö¤â¤¿¤Ê¤¤¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÀ¸³è¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤è¤¦¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼6.4Ëü¿Í¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¦¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
50Âå¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¡©
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÈÎ©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°´Ý4Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50Âå¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤³¤È
Åö»þ¡¢Â©»Ò¤Ï24ºÐ¡¢Ì¼¤Ï21ºÐ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤ºÁá¤¯Ë¬¤ì¤¿¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ã¤Æ¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Åö½é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢°Æ³°¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤Î¼êÄ¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Í½Äê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤á¹þ¤ó¤Ç²È¤ËÄ¹¤¯¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È¾Ç¯²á¤®¤¿º¢¡¢»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¼«Á³¤È´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Ê¤È¡£
»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ã¤Æµ¤³Ú¤À¤Ê¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤ª¤¦¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¥¿¥Ð¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤ì¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤È¤¤Ï¤µ¤ß¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ä·ò¹¯¤Î¤³¤È¤Ïµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
Ï·¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼«±Ä¶È¤Ê¤Î¤ÇÄêÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤éËèÆü¤É¤¦²á¤´¤¹¤Î¤«¡Ä¹Í¤¨¤Æ¤ÏËè²ó¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ê¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤äÉÔÄ´¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤äÉÔÄ´¤â¡¢ÌµÍý¤Ë¹³¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹
¤ª¶â¤Î¤³¤È¤â¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©Èñ¤äÀ¸³èÈñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»È¤¨¤ë¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ¼«Í³¤Ê¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤«¤¿¤¤¥Õ¥¿¤¬¤¢¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²È»ö¤¬¸º¤Ã¤¿Ê¬¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤´µ¡·ù¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹¬¤»Ç§Äê¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥×¥é¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ëÆü¡¹¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£