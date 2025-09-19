「マジで何言ってるかわかんないと思うんだけど、下船の準備しようと鞄に手を伸ばしたらモモンガ？ 飛び出してきた。心臓飛び出た。ここフェリーの客室よ？！？！？！」



【動画】突如、現れたモモンガは棚下へーーじっと固まる様子

船旅の最中に起きた思わぬハプニングが、多くの人を驚かせています。Xに投稿された動画には、客室の棚下に隠れ、じっと固まるモモンガの姿がありました。おびえた様子でこちらを見つめる光景に、乗客も騒然。投稿は7万件超の“いいね”を集め、大きな話題となっています。



一体なぜモモンガが船上に？ 投稿主のちゃちゃまると下僕さん（@chachamaru_gbk）に詳しく伺いました。



まさかの遭遇劇ーー乗客も巻き込んだ一部始終

ーー当時の状況について教えてください。



「朝食を終えて下船前に荷物をまとめようとしたらスーツケースのポケットから勢いよく飛び出して走って逃げていきました。驚いて叫んだら周りの乗客も気づいて近寄ってきて『向こうに行ったよ』と声がしてのぞくと動画のようにモモンガがいました。他の方の話では一晩中走り回っていたみたいです」



ーーこの光景を目にしたときのお気持ちは？



「最初は驚いてネズミか何かかと思いました。近づいてようやくモモンガだと分かり、噛むかなと心配している声も聞こえてきた為、小動物に日頃から慣れている私がどうにかしなければと思いました。種類は違いますが私は齧歯類と暮らしているので噛まれることも多く、噛まれないような抱っこの仕方など扱いには自信がありました（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「しばらくしてインフォメーションに行こうとしたところ後ろから『飼ってるの？』他の乗客の声がして振り返ったら小学生くらいの女の子が立っていました。『飼い主さん？』と改めて聞くと頷いたので差し出された手にモモンガ近づけると勢いよく登っていきました」



ーー改めて、今回の体験を通して思うことなどお聞かせください。



「どんな事情があろうと船内の客室への持ち込みは許されないでしょう。申告して正式な手順を踏めばペット室に預け入れる事も出来たはずです。今回のモモンガが逃げた経緯は分かりませんが、俊敏な生き物なので客室から出てしまっていたら二度と帰れなかった可能性や他の乗客への被害があったかもしれません。ロストする事がどれほど飼い主にとって恐ろしい事かよく考え責任をもって命を扱ってほしいです」



今回の予想外の出来事に、安堵と驚きの声が相次ぎました。



「これはびっくり」

「見つけてもらえて良かった」

「飼い主さんのところへ無事に帰れて良かったです」

「主さんが小動物に理解がある方で、適切な対応して頂いて良かったです」

「うちもモモンガいますが、モモンガにとっても外泊はストレスだからエアコンとご飯おいてお留守番にしてあげて。ストレスで寿命縮まるから」

「フクロモモンガノーマル飼っていますが、外に連れ出さないです。飛び回る生き物ですし、人間が育てた(増やした)フクロモモンガは、野生化では生きていけないです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）