30Âå¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¡ÖÇ¯´Ö30Ãå¤Ç²÷Å¬¡×¤ÊÉþ¤Î¸«Ä¾¤·¥ë¡¼¥ë5¤Ä¡£Éô²°Ãå¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤¬Éþ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Éþ¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¹¤ëºÝ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤é¡¢100Ãå°Ê¾å¤ÎÉþ¤ò¼êÊü¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö30Ãå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¤Î¡ÖÉþ¤ò¼êÊü¤¹´ð½à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§º£µ¨Ãå¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤Ï¡¢¼êÊü¤¹¥µ¥¤¥ó
»Ä½ë¤¬Â³¤¯º£¡¢²ÆÉþ¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢Ãå¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û30Âå¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥³¡¼¥Ç
¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Î¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï½ÐÈÖ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÂµ¤¬Ã»¤¯¡¢ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢´¨¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£½©Éþ¤Ë¤¤êÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼êÊü¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Ãå¤ë¤«¤â¡×¤È¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï·é¤¯¼êÊü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ²±¤¬Á¯ÌÀ¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢º£µ¨½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Éþ¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§À¸ÃÏ¤Î½ý¤ß¡¦²«¤Ð¤ß¤Ï¡¢¼êÊü¤·¤É¤
20Âå¤Îº¢¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¼ñÌ£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸ÃÏ¤¬½ý¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÃåÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢º£¤Ï¿·¤·¤¤Éþ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ï¸ÅÃå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Þ¸µ¤Î²«¤Ð¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶á½ê¤Ç¸ÅÃå²ó¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼êÊü¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÊü¤·¤¿¤¢¤È¡Ö¤¢¤ÎÉþ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¯»×¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉþ¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤Ï¹Ô¤±¤Ð³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Éþ¤òÃµ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡§Æ±¤¸Ìò³ä¤ÎÉþ¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ãå¤ò»Ä¤¹
¤Ä¤¤¤Ä¤¤Áý¤¨¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥³¡¼¥ÈÎà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢Çö¼ê¤È¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤ò·×5Ãå¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ãå¤ò¹¥¤ó¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤Û¤«¤Ï¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥È¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¤¬Éâ¤¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿1Ãå¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼êÆþ¤ì¤¬ÃúÇ«¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤ÀÃå¤é¤ì¤ë¡×¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤ë1Ãå¤òÄ¹¤¯Ãå¤ëÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤´µ¡·ù¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¡§¼êÆþ¤ì¤¬¥é¥¯¤ÊÉþ¤òÁª¤Ö
¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ï¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤Èµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ë¥Ã¥ÈÎà¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ã¤«¤ê´¥Áçµ¡¤Ë¤«¤±¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÓ¶Ì¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤ÇÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢²¿ÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤â»ä¤Ë¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥ÈÎà¤ÎÉþ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Ï¡¢¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¿´¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
5¡§Éô²°Ãå¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤òÍ°ÕµÁ¤Ë
Éô²°Ãå¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤Ï¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Éô²°Ãå¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Ç¤â³°½ÐÍÑ¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÑÀª¤äµ¤»ý¤Á¤¬À°¤¤¡¢²È¤Ç¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Éô²°Ãå¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÇ¯´Ö30Ãå¤Þ¤ÇÉþ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áª¤ÓÊý¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤à»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£