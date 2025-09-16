お笑いコンビ「TKO」の木下隆行さんが9月14日、自身のXを更新。移住先のタイで撮影した動画が不謹慎だったとして、「正直知らなかったです、すいません」と謝罪しました。



【写真】「正直知らなかったです、すいません」謝罪の投稿（全文）

9月からタイに移住し、芸能活動を行うことを発表していた木下さん。この日はバンコク市内にある仏教寺院前で、オレンジ色の布を僧衣のように身にまとい、片方の肩は胸元あたりまで肌を露出。寺院周辺で手を合わせる様子などを動画撮影し、インスタグラムに公開しました。



動画を見たネットユーザーからは、「宗教を侮辱してる」「移住するならタイの常識を身につけて」「誰もアドバイスしなかったの？」などの声が相次ぎ、物議を醸していました。中には、「タイに住む同じ日本人として迷惑」といった声もありました。



木下さんは「またまたお騒がせしております。ただ笑ってもらいたくて撮った動画が不謹慎やとご指摘を受けました。正直知らなかったです、すいません」と謝罪した上で、「でも知らないは言い訳になるのでタイに住む身として今回をきっかけに国のルールをしっかり勉強して行動したいと思います。ご指摘ありがとうございました」としました。問題となった動画は削除されています。



タイは敬虔な仏教徒が多い国。僧侶には227の厳しい戒律があると言われています。また、寺院を訪れる観光客もノースリーブやショートパンツ、ダメージジーンズなど肌の露出が多い服装はNG。女性が僧侶の体や衣などに直接手を触れることも禁止されています。