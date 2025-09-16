（ＣＮＮ）米保守系活動家チャーリー・カーク氏がユタ州の大学構内で射殺された事件をめぐり、トランプ米大統領と政権の主要メンバーは、左派過激派の責任とする一方で、ここ数カ月にわたり民主党に向けられてきた極右の言説については沈黙を守っている。

トランプ氏は１５日、容疑者は「インターネットを通じて過激化した」と述べ、その過激化は「左派によるもの」だと述べた。

トランプ氏は「彼は左派だ。左派には多くの問題がある。彼らは保護されているが、守られるべきではない」とし、（反ファシスト集団の）アンティファなどの左派を「国内テロリスト」に指定することを検討すると述べた。

トランプ氏は１４日にも記者団に対し同様の発言をしており、「問題は左派にある。右派にあるのではない」と語っていた。

バンス副大統領も１５日、ポッドキャストに出演し、同様の発言を行った。「我々の側にも過激派はいるが、今日の米国政治における異常者の大半は、極左を掲げる人々であるというのは統計上の事実だ」

共和党の有力議員らは、トランプ氏の言動に立ち入らないようにしている。スーン上院院内総務は１５日、左派による暴力を声高に非難するのに加えて右派による政治的暴力を非難するようトランプ氏に求めることはしないとした。

一方でスーン氏は米国民に対し、異なる意見を尊重し、暴力をあおることなく議論を行うよう呼びかけた。

ジョンソン下院議長もこの件に対する明言を避けた。トランプ氏は民主党議員に対する右派の暴力も非難すべきかとの質問に対し、ジョンソン氏は「大統領はこれまで非常に明確に暴力を非難してきたと思う」と答えるにとどめた。