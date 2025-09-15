楽天は球団通算2000号がサヨナラHR

パーソル パ・リーグ公式戦は15日、3試合が行われた。

ソフトバンクはオリックスに5-0で勝利し、3連勝を飾った。ソフトバンクは3回、柳町達外野手と中村晃外野手の連続適時打で3点を先制。5回と6回にも追加点を挙げ、試合を優位に進めた。先発の大津亮介投手は、5回まで毎イニング走者を背負いながらも要所を締める投球で、6回無失点と好投。救援陣も得点を与えず、完封リレーで勝利をつかんだ。一方、オリックスはアンダーソン・エスピノーザ投手が4回2/3を4失点と崩れ、打線も7安打を放ちながら無得点に終わり、4連敗となった。

日本ハムは西武に12-5で勝利した。6回、フランミル・レイエス外野手のソロホームランで同点に追いつくと、相手の失策や水谷瞬外野手の適時打、淺間大基外野手の3ランなどで一挙7点を奪い逆転。7回には代打の万波中正外野手がダメ押しの20号3ランを放ち、試合を決定づけた。先発の柴田獅子投手は自己最長3回2/3を投げ、2安打2失点の内容だった。敗れた西武は先発の與座海人投手が6回途中5失点（自責点2）と崩れ、打線もチャンスであと1本が出なかった。

楽天はロッテに5-4でサヨナラ勝ちを収めた。試合は点の取り合いに。楽天は4回に鈴木大地内野手の適時打などで2点を返し、6回に石原彪捕手の2点適時打で同点に追いついた。その後は両チームの救援陣が無失点でつなぎ、延長戦に突入。12回に先頭・小郷裕哉外野手が、球団通算2000号となるサヨナラホームランを放ち、熱戦に終止符を打った。ルーキーの江原雅裕投手がプロ初勝利を挙げた。ロッテはネフタリ・ソト内野手が2安打1打点を記録するも、終盤は打線が沈黙し、惜しくも敗れた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）