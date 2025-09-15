「期待外れな男だ・・・」と思われる行動９パターン
初めて会った時は相手から印象が良く、少なからず好意を寄せられていたのに、いつのまにか疎遠になっていき、恋が成就しなかったことってありませんか？ それはもしかするとあなたが相手女性にとって、どこかで「期待外れな男だった」と見切りをつけられているからかもしれません。オトメスゴレン読者から募ったご意見を基に、女性をがっかりさせてしまう行動をピックアップしました。
【１】外見がカッコ良いだけの男で仕事がまったくできない
ルックスは良いのに、仕事をしなかったり、仕事ができず同僚や上司からまったく評価されていない男性のパターンです。もちろん、日本の労働環境はイケメンへの風当たりが強めなので、同情する余地もなくはありません。しかしイケメンである以上、中身や行動への期待値も上がることは事実。更なる努力が必要でしょう。
【２】自分の趣味にはお金をかけるのに、彼女の誕生日プレゼントはケチる
自分の趣味には惜しみなくお金をかけるのに、彼女の誕生日や彼女とのデートはケチるタイプの男性です。中には、一切プレゼントをしてくれない、という男性もいるようです。愛はモノで量れるものではありませんが、趣味と同じくらいの彼女の誕生日にお金をかけても良いでしょう。
【３】メールアドレスを教えたら、メールが毎日しつこい
初対面では好感を持てたはずが、その後のメールが毎日しつこくてがっかりしたというパターンです。女性がメール好きであれば問題ありませんが、相手も仕事をしているなど忙しい人なら、ある程度はセーブをするのがマナーです。相手の返信内容や文章の長さを見ながら、メールのペースを探りましょう。
【４】積極的な割には、女の子のことを好きな理由が「可愛い」としか言えない
積極的にアプローチしてくる割には、「私のどこが好きなの？」という問いに「可愛いから」としか言えない男性のパターンです。女性が求めているのはルックスも当然ですが、自分の言動や中身への評価です。相手の行動を観察することで、「○○の話を聞いて、気が利く人だと思った」「○○の姿を見て、優しい人だと思った」とエピソード込みで理由を話せると完璧です。
【５】スーツ姿はカッコ良かったのに、私服がダサかったとき
仕事で知り合った男性の場合、スーツ姿はカッコ良かったのに、休みの日に会ってみると私服がダサくてがっかりしたというパターンです。ビジネスシーンで知り合った女性も、仲が良くなるとプライベートで会うことが増えます。こればっかりはカジュアルファッションのお勉強をするしかありません。
【６】年上の大人なのに中身が幼かったとき
女性より年上の大人なはずなのに、中身が幼くて甘チャンだったというパターンです。もちろん少年のような純粋さや、仕事に対する積極性は必要ですが、社会的な常識がなかったり、親や周りの人間関係にべったり甘えて自立できていなかったりするのは論外のようです。
【７】無口で自己表現することがない、できない
何かを見たり聞いたりしても、無口で自己表現ができないどころか、そもそも何の感想も話すことができないというパターンです。女性からすると「話していてもつまらない」「深く考えることができない」と思われてしまう可能性があります。
【８】自分のことではなく、知り合いの自慢話ばかりのとき
話す内容が自分のことではなく、友達や知人にどんなすごい人がいるといった自慢話ばかりのパターンです。自分の自慢話をしすぎるのも嫌われやすいものですが、あまりに交友関係の自慢に終始すると、女性から「あなたはどうなのよ？」と思われてしまう可能性があります。
【９】口ばっかりで大したことがないとき
ビッグマウスで、行動がともなわなかったり、大したことがないパターンです。また、話す内容も、知的なつもりが愚痴が多くてネガティブな場合も、女性からがっかりされがちです。一部の女性に、寡黙で行動的な男性がモテるのは、こうしたしゃべりがうまいけれど行動がともなわない男性が少なからずいるからかもしれません。
以上、あなたは期待外れな男性のパターンに当てはまっていなかったでしょうか？ また、他にはどんな人が「期待外れな男」に当てはまりがちだと思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしています。（熊山 准）
【１】外見がカッコ良いだけの男で仕事がまったくできない
ルックスは良いのに、仕事をしなかったり、仕事ができず同僚や上司からまったく評価されていない男性のパターンです。もちろん、日本の労働環境はイケメンへの風当たりが強めなので、同情する余地もなくはありません。しかしイケメンである以上、中身や行動への期待値も上がることは事実。更なる努力が必要でしょう。
自分の趣味には惜しみなくお金をかけるのに、彼女の誕生日や彼女とのデートはケチるタイプの男性です。中には、一切プレゼントをしてくれない、という男性もいるようです。愛はモノで量れるものではありませんが、趣味と同じくらいの彼女の誕生日にお金をかけても良いでしょう。
【３】メールアドレスを教えたら、メールが毎日しつこい
初対面では好感を持てたはずが、その後のメールが毎日しつこくてがっかりしたというパターンです。女性がメール好きであれば問題ありませんが、相手も仕事をしているなど忙しい人なら、ある程度はセーブをするのがマナーです。相手の返信内容や文章の長さを見ながら、メールのペースを探りましょう。
【４】積極的な割には、女の子のことを好きな理由が「可愛い」としか言えない
積極的にアプローチしてくる割には、「私のどこが好きなの？」という問いに「可愛いから」としか言えない男性のパターンです。女性が求めているのはルックスも当然ですが、自分の言動や中身への評価です。相手の行動を観察することで、「○○の話を聞いて、気が利く人だと思った」「○○の姿を見て、優しい人だと思った」とエピソード込みで理由を話せると完璧です。
【５】スーツ姿はカッコ良かったのに、私服がダサかったとき
仕事で知り合った男性の場合、スーツ姿はカッコ良かったのに、休みの日に会ってみると私服がダサくてがっかりしたというパターンです。ビジネスシーンで知り合った女性も、仲が良くなるとプライベートで会うことが増えます。こればっかりはカジュアルファッションのお勉強をするしかありません。
【６】年上の大人なのに中身が幼かったとき
女性より年上の大人なはずなのに、中身が幼くて甘チャンだったというパターンです。もちろん少年のような純粋さや、仕事に対する積極性は必要ですが、社会的な常識がなかったり、親や周りの人間関係にべったり甘えて自立できていなかったりするのは論外のようです。
【７】無口で自己表現することがない、できない
何かを見たり聞いたりしても、無口で自己表現ができないどころか、そもそも何の感想も話すことができないというパターンです。女性からすると「話していてもつまらない」「深く考えることができない」と思われてしまう可能性があります。
【８】自分のことではなく、知り合いの自慢話ばかりのとき
話す内容が自分のことではなく、友達や知人にどんなすごい人がいるといった自慢話ばかりのパターンです。自分の自慢話をしすぎるのも嫌われやすいものですが、あまりに交友関係の自慢に終始すると、女性から「あなたはどうなのよ？」と思われてしまう可能性があります。
【９】口ばっかりで大したことがないとき
ビッグマウスで、行動がともなわなかったり、大したことがないパターンです。また、話す内容も、知的なつもりが愚痴が多くてネガティブな場合も、女性からがっかりされがちです。一部の女性に、寡黙で行動的な男性がモテるのは、こうしたしゃべりがうまいけれど行動がともなわない男性が少なからずいるからかもしれません。
以上、あなたは期待外れな男性のパターンに当てはまっていなかったでしょうか？ また、他にはどんな人が「期待外れな男」に当てはまりがちだと思いますか？ 皆さんのご意見をお待ちしています。（熊山 准）