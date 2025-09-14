ボンズ＆バグウェル以来の「40-30-100」

【MLB】レンジャーズ 3ー2 メッツ（日本時間14日・ニューヨーク）

偉業を成し遂げた。メッツのフアン・ソト外野手は13日（日本時間14日）、本拠地でのレンジャーズ戦で今季40号に到達。すでに30盗塁を突破しており、史上16人目の「40-30」を達成した。さらに、わずか3人しかクリアしていない大記録も打ち立て、NYファンは「ソトはオオタニより良い選手だ」「MVP」と主張している。

1-0の7回、ソトはフルカウントから左腕ミルナーの内角ボール球を完璧に振り抜いた。打った瞬間に確信する一発。角度37度、飛距離414フィート（約126.1メートル）の打球を右翼席に叩き込み、本拠地ファンはスタンディングオベーションで称えた。

昨オフにヤンキースからFAとなったソトは、過去の実績に加え、今季で26歳との若さもあり、ドジャース・大谷翔平投手を上回る15年総額7億6500万ドル（約1129億円）の大型契約を手にした。シーズン序盤は振るわなかったが、6月のMVPを受賞と復活し、8月以降にさらにエンジン全開。40試合で15本塁打を叩き込むだけでなく、17盗塁と今季は足でも魅せている。

また、持ち前の選球眼は今季も健在で、すでに6度目のシーズン100四球超え。118個はメジャー断トツだ。地元放送局「SNY」などによると、シーズン40本塁打＆30盗塁＆100四球以上を達成した選手は、1996〜97年のバリー・ボンズ、1997・99年のジェフ・バグウェル以来、3人目の快挙となった。

大型契約に応える活躍にNYファンも最敬礼。「世代最高の選手」「だれが不振だって？」「MVP」「契約に値する」「GOAT」と称賛を寄せる。MVPで重要視される勝利貢献度WARは大谷に及ばず、現実的に受賞できるかはかなり難しい状況だが、上位に食い込む可能性は高そうだ。（Full-Count編集部）