½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÃÏ¶èÁªÈ´¤Ë¤è¤ë¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Ç¡¢¶å½£¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÉÜ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÌÉÜÄá¸«µÖ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉô¤Î3Ç¯À¸¡¢¹¬ÌÀÆü¹áÁª¼ê¤é5¿Í¤Ç¤¹¡£
¹¬Áª¼ê¤Ï¡¢8·î¤ËÄ¹Ìî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥Ù¥ë¥³¥«¥Ã¥×½÷»Ò¹çÆ±¥Áー¥àÂç²ñ¡×¤Ç¶å½£¥Áー¥à¤Î¥¹¥¯¥é¥à¥Ïー¥Õ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ4Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¹â¹»¤ÇÃË»Ò25¿Í¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÌÉÜÄá¸«µÖ¹â¹»3Ç¯À¸¡¦¹¬ÌÀÆü¹áÁª¼ê¡Ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊú¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆüËÜÂåÉ½ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¹¬Áª¼ê¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë²Ö±à¥é¥°¥Óー¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»ÒÁªÈ´¥Áー¥àÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£