「シャッフルアイランド」で話題の伊藤桃々、圧巻美脚コーデにファン衝撃「スタイル化け物級に盛れて好き」
【モデルプレス＝2025/09/10】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に出演した伊藤桃々が9日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】伊藤桃々、“化け物級にスタイル盛れ”衝撃の美脚コーデ
伊藤は「スタイル盛れるお洋服だいすき」「この組み合わせ品があるのにスタイル化け物級に盛れて好き」とコーディネートを披露。黒いジトップスにミニスカート、ニーハイブーツを合わせたスタイリングで、美しい脚のラインを強調している。
この投稿に、ファンからは「衝撃」「美脚すぎる」「スタイル抜群」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤桃々、ニーハイブーツで美脚を強調
◆「シャッフルアイランド」
