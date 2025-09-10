¡Ö2,000Ëü±ß¤â¤Ä¤®¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë¡×¡ÄÉã¤ÎÌ´¡¢ÇË¤ì¤ë¡£ÅÔÆâÍÌ¾¹â¹»¢ªÌ¾Ìç»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿Ä¹ÃË¤¬¡Ö½¢¿¦¤»¤º¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤Î¸½¼Â
»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±Åê»ñ¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬É¬¤º¤·¤â¿Æ¤ÎË¾¤àÆ»¤òÁª¤Ö¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶µ°éÈñ¤Î¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ö¿ÀÆ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Â©»Ò¤ÎÁª¤ó¤À¾Íè
A¤µ¤ó¡Ê¸½ºß53ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇºÊ¤È½Ð²ñ¤¤·ëº§¡£Â©»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¸¤¯¡¢³Øµé¤Ç¤â¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÏÀ¨¤¤¡¢¿ÀÆ¸¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Î¾Íè¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÂ´¶È¤òÁ°¤Ë¡¢A¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÏÂ©»Ò¤Î¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î»äÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢Éã¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¡¢Êì¤È¶¦¤ËÅìµþ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊë¤é¤¹À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Â©»Ò¤ÏÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»äÎ©¿Ê³Ø¹»¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¿ÀÆ¸¤À¤Ã¤¿Èà¤â¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÃæ¤Î²¼¤¬ÄêÈÖ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¡£À¸ÅÌ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æñ´Ø¹ñÎ©Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢Â©»Ò¤ÏÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÇÉ¤Ê¿ÊÏ©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜºÇ¹â°Ì¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤ÎºÊ¤ÏÃÏ¸µ¤ËÌá¤ê¡¢Â©»Ò¤À¤±¤¬Åìµþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£A¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î½¢¿¦¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄê¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤ÏÂç³Ø3Ç¯À¸¤«¤é½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÄê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤Ï°ì¸þ¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â´¶È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤À¤Î¤À¤½¤¦¡£·ë¶É¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¾¯¤·²Ô¤¤¤À¤é¡¢³¤³°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¹Ô¤¡¢¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¹»¡ÁÂç³Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï2,000Ëü±ßÄ¶¡ÄÊ£»¨¤Ê¿Æ¿´
¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ë°ÂÄê¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤è¤êÍ¥½¨¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¡¢»äÎ©Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤äÆþ³Ø¶â¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢»Ù½Ð¤Ï2,000Ëü±ßÄ¶¡£A¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÀáÌó¤ò¤·¤Æ»ÅÁ÷¤ê¤·¡¢ºÊ¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤â¤Ä¤®¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¾©³Ø¶â¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¿È¤Î¾æ°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Î¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é³¤³°¤Ø¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤ëÂ©»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤¤¶òÃÔ¤Î°ì¤Ä¤â¤³¤Ü¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¹â¹»¡¢¤¤¤¤Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âÈà¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø¿Æ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡Ù¡£»ä¤ÎÌ´¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦A¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ä»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°éÈñ¤ÏÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤Î¸½¼Â¤ò¡¢A¤µ¤ó¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£