オアシスが現在行っている再結成ツアー後も、活動を続ける可能性があるようだ。来日公演も経て11月に「Oasis Live '25」ワールドツアーを終了するオアシスだが、当初は候補に挙がっていながらも、会場側の工事の都合により実現されなかった地元マンチェスターのエティハド・スタジアムを含むツアーをさらに行う可能性も十分にあると、バンド初期から担当している写真家のケヴィン・カミンズが語っている。



【写真】超大盛り上がりの再結成ツアーのオアシス

デビューアルバム「オアシス」以前からバンドを撮影しているカミングはこう話す。「11月のツアー終了後も続けない理由が見当たりません」「今回では実現できなかったエティハドでプレイしようという気になるかもしれませんしね」「彼らなら毎晩だって集客できますよ」「イギリスだけでも1500万人もがチケットに応募したんです。前代未聞ですよ」



そして、ツアーだけではなく、ノエルとリアムのギャラガー兄弟が一緒に新曲を作る可能性もあるとして、「一緒にスタジオ入りして、ニューアルバムを作ることも十分にあり得ます。ノエルはいつでも曲を書いています」「それにリアムの声はノエルの曲にぴったりですからね」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）