¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÁë¿¡¤¤ä°û¤ßÊª¤ÎÉÊ½Ð¤·¤Ê¤É¡¢°ìÉô¶ÈÌ³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È²½¤ò»î¸³Åª¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Ç3³ä¡¢ºî¶È¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ä¤éÁë¥¬¥é¥¹¤ò¤¯¤Í¤¯¤Í¤ÈÆ°¤¯ÊªÂÎ¤¬¡Ä
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛÃå¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤¿À¶ÁÝ¥â¡¼¥É¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢Áë¿¡¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Çº£·î¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤ò»î¸³Åª¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¤ê¾ì¤ÎÎ¢¤Ç¤»¤Ã¤»¤È°û¤ßÊª¤òÉÊ½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£AI¤ò»È¤¦¤³¤È¤Çºß¸Ë´ÉÍý¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¡ÃÝ°æ¹À¼ù ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥óËÜÉôÄ¹
¡ÖÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ÏÉÔ°Â¿´Íý¡£¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¡£¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Åù¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¢§¥í¡¼¥½¥ó¤¬Å¹Æâ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ä´Íý¤·¤¿¤ê¡¢¢§¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¤ÈÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç3³ä¤Îºî¶È¤Îºï¸º¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾å¤ÇÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
