2026年1月より放送されるTVアニメ『鎧伝サムライトルーパー』のティザービジュアルとティザーPVが公開され、新キャストとして榎木淳弥、村瀬歩、武内駿輔、熊谷健太郎の出演が発表された。

参考：武内駿輔が演技を志したキッカケと“もの”への愛着 「“美学を持った悪党”にすごく惹かれる」

サンライズ制作により、1988年～1989年に放送されたTVアニメ『鎧伝サムライトルーパー』。OVA3作品『鎧伝サムライトルーパー 外伝』（1989年）、『鎧伝サムライトルーパー 輝煌帝伝説』（1989年～1990年）、『鎧伝サムライトルーパー MESSAGE』（1991年）のほか、ほしの竜一によるコミカライズ化（講談社刊コミックボンボン）も展開されている。“鎧擬亜（よろいギア）”を持つ5人の少年が、運命に導かれて集結し、妖邪帝王・阿羅醐が率いる"妖邪"の軍勢と戦うストーリーだ。『鎧伝サムライトルーパー』の正統続編となる『鎧真伝サムライトルーパー』では、現在の新宿を舞台に、完全オリジナルストーリーで新たな物語が描かれる。

かつて人間界を恐怖に陥れた妖邪界の封印が解けると、数多の妖邪兵が侵攻を開始した。人類の危機に駆けつけたのは、若き5人のサムライたち。その名は、サムライトルーパー。彼らの闘いの日々が、新たに幕を開ける。

監督を務めるのは、『銀魂』『おそ松さん』の藤田陽一。シリーズ構成・脚本は『仮面ライダービルド』、映画『クローズZERO』『テルマエ・ロマエ』などの武藤将吾、メインキャラクターデザインは『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン‼』、TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』の室田雄平、ヨロイギアデザイン原案は『鎧伝サムライトルーパー』の鎧デザインを担当し、『SSSS.DYNAZENON』で怪獣デザインを担当した岡本英郎がそれぞれ務める。主人公・凱役には、ディズニー／ピクサー映画『リメンバー・ミー』で主人公のミゲル役を演じた石橋陽彩が起用された。

公開されたティザービジュアルには「俺らがやらねば誰がやる！」というコピーとともに、5人のサムライトルーパーが描かれている。

ティザーPVでは、主人公・凱以外のサムライトルーパー5人の姿が明らかになり、それぞれの想いを胸に鎧をまとい戦うことを決意するキャラクターの姿や、迫力ある武装シーンが映し出されている。

また、8月5日時点ではシルエットにて公開されていたキャラクタービジュアルの全貌も明らかに。主人公・凱に加え、上杉魁人、北条武蔵、北条大和、石田紫音の鎧姿と私服姿が公開された。さらにイニシャルのみが明かされていた4人のサムライトルーパーのキャストも発表。上杉魁人役を榎木、北条武蔵役を村瀬、北条大和役を武内、石田紫音役を熊谷がそれぞれ務める。

また、BANDAI SPIRITSのオリジナルプラモデルブランド“30 MINUTES FANTASY”より、「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」が2026年3月に発売決定。パーツの差し替えで「アンダーギア」から「ヨロイギア」への“武装”が再現可能となっている。豊富な表情パーツ、ハンドパーツ、エフェクトパーツが付属し、高いプレイバリューを実現した。受注は9月16日より開始される。

なお、『鎧伝サムライトルーパー』TV・OVAシリーズが、U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、バンダイチャンネル、ふらっと動画にて、9月9日より順次配信される。

コメント石橋陽彩（凱役）

『鎧真伝サムライトルーパー』にて主人公・凱役を務める石橋陽彩です！凱は破天荒でものすごくエネルギッシュなキャラです。そんな凱の気迫に負けないよう全身全霊で命を吹き込ませていただきます！個性豊かなキャラクターたちや驚きのストーリー展開！ 新しいサムライトルーパーの物語をぜひお楽しみに！

榎木淳弥（上杉魁人役）

あの『サムライトルーパー』の続編に参加させていただけるだなんてとても嬉しいです！今作は令和と昭和が混ざったような雰囲気も楽しめるんじゃないかと思いますので、みなさんお楽しみに！

村瀬歩（北条武蔵役）

伝説の作品の続編にまさか参加できることになろうとは！現場にも作品ファンの先輩が多く、ワクワクドキドキ楽しみながらお芝居しております。ぜひ楽しみにお待ちいただけますと！

武内駿輔（北条大和役）

令和のNG5ってことですか!?はしゃいですみません。武内です。サムライトルーパー、キャスト陣和気藹々と、アドリブ多めで進行出来なくなる事もしばしばです。僕もこの場にいる先輩にだけウケればいいと思って、アドリブしています。武内ちゃんとやってと音響監督に怒られています。めげません。とにかく令和に生まれ変わるNG……ではなく新サムライトルーパー！何卒よろしくお願い致します。武装！

熊谷健太郎（石田紫音役）

石田紫音の声を担当させていただきます、熊谷健太郎です。38年の時を経て描かれるサムライトルーパーの続編……!!関わらせていただけること、紫音の声を任せていただけることに身が引き締まる思いです。少し皮肉屋で、けれど情に厚い彼を全力で演じさせていただきます。何卒よろしくお願いいたします。（文＝リアルサウンド編集部）