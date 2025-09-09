流通経済大学のデューフエマニエル凛太朗「落ち込んでいる暇はありません」

9月3日に開幕した大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。

全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32の大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールの中で、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。

第1回は関東予選となるアミノバイタルカップを優勝し、関東第1代表で出場をするも、初戦で前回準優勝の新潟医療福祉大学との一戦で、PK戦の末に敗れた流通経済大学の3年生守護神・デューフエマニエル凛太朗について。大学屈指のGKとして注目されている男が胸に誓った熱い想いとは。

スコアレスドローで迎えたPK戦。先行の新潟医療福祉大学の5人目・MF折原優介のキックが飛んだ逆方向のネットに突き刺さった瞬間、流通経済大の初戦敗退が決まった。デューフは呆然とした表情でその場から動けなかった。

「4年生に申し訳ないという気持ちと、自分に対する情けなさでいっぱいでした」

90分間、延長戦での20分を通して、相手にゴールを割らせることはなかった。191センチのサイズ、長い手足と鋭い反射神経を生かし、ゴールマウスに鍵をかけた。しかし、PK戦では1本も止めることができなかった。

デューフが4年生に対して申し訳ないという気持ちを心から抱くのには大きな理由があった。それは4年前の第100回全国高校サッカー選手権大会。2年生守護神だったデューフは初戦の近大和歌山戦でスタメン出場を果たしたが、1-0でリードした64分に痛恨の失点を喫し、勝負はPK戦へ。6人目で味方が失敗し、後攻の相手のキックを決められて、まさかの初戦敗退を喫していた。

新潟医療福祉大戦はその時の3年生が4人（DF田口空我、MF渋谷諒太、FW川畑優翔、清水蒼太朗）出場していた。

「1つ上の学年は全国優勝できるだけの力を持っていて、優勝を本気で目指している中での初戦PK負け。それまでのプレミアEASTも含めて、シーズンを通して3年生にかなり迷惑をかけてきた。気づいたらもうその時の3年生が大学4年生とラストシーズンを迎えているので、今大会はそれを思い出して、『今度は自分が助けたい』と強く思って臨んでいました。それなのにまた同じようにPK戦で初戦敗退。本当に悔しいですし、自分の未熟さを痛感しました」

今季、リーグ戦も前期は2勝4敗5分で8位と波に乗れていない。それでも総失点は13（リーグ5位タイ）とデューフの存在は大きい。今年も全日本大学選抜として日韓定期戦、イタリア遠征にも参加をし、J1の2クラブの練習にも参加。技術面でも経験面でも着実に成長を遂げている。だが、デューフにとって今一番大切なものは4年生への恩返しだった。

「個人的な進路よりも、まず1個上の先輩たちを優勝させることの方が先。後期はもっと自分が自覚と責任を持って失点を減らして、インカレ出場権（8位以内）を手にするだけでなく、1つでも順位を上に押し上げたい。とにかく4年生に恩返しすることしか考えていないので、落ち込んでいる暇はありません」

自己よりも利他。それは先輩だけではなく、この試合でスタメンに抜擢された付属高の後輩の1年生3人（DF奈須琉世、MF堀川由幹、MF柚木創）にも向けられていた。

「3人とも非常に能力が高いことをこの試合で示してくれたと思う。特に奈須はPK戦で3人目のキッカーを担ってくれて、結果的に外してしまったのですが、あそこで蹴ること自体が凄いことで、尚更先輩である僕が助けてあげないといけなかった。もっとシュートセーブ、キック、コーチングなどあらゆる要素をレベルアップしていかないといけないと思っています」

2度と経験したくない想いだったが、この経験は必ずデューフにとって成長への起爆剤となるのは、発した言葉の数々で明らかだろう。改めて目覚めた利他の精神は、己をさらなる高みに連れていく原動力でもある。デューフはまだまだ成長の階段を駆け上がっている途中だ。（安藤隆人 / Takahito Ando）