【スヌーピーミュージアム】展示・体験・新商品がパワーアップ！ ポイントを紹介
スヌーピーミュージアムでは2025年9月6日（土）より、「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに展示や体験を拡充。隣接する鶴間公園やPEANUTS Cafeにも新たなフォトスポットが登場し、館内・館外で「ピーナッツ」の世界観をこれまで以上に楽しめる。パワーアップ8つのポイントを紹介する。
＞＞＞新商品やメニューをチェック！（写真21点）
1つ目は【「ピーナッツ」誕生75周年展「ザ・スヌーピー展」 世界のともだちになった犬：会期：9月6日（土）〜2026年3月1日（日）】
今から75年前の1950年10月2日に新聞連載が始まった『ピーナッツ』。スヌーピーは、連載3日目の10月4日に初登場しました。当初は四足歩行のかわいらしい子犬だったスヌーピーは、子どもたちと 遊んだり、吠えたり、穴を掘ったりする犬らしい姿だった。しかし、徐々に子犬の姿からまるで人間のような姿に変身し、感情をあらわにすることも多くなっていく。笑ったり、怒ったり、悲しんだり、喜んだり、 そしてぐっすり眠り、飼い主のチャーリー・ブラウンとともに心地よい日々を過ごす。本展は「ピーナッツ」75周年を記念し、75点のスヌーピーの魅力たっぷりの姿を貴重な原画や当時の新聞資料等でご紹介。スヌーピーだらけの展示室で、出会ったことのないスヌーピーを見つけてほしい。
2つ目は【館内には新フォトスポットが！エントランスにはスヌーピーがいっぱいに】
「ピーナッツ」の世界観に没入できるスヌーピーだらけのフォトスポットが３カ所新設される。
3つ目は【鶴間公園にスヌーピー・パークスタチューが新設】
ミュージアムに隣接する鶴間公園に、新たなスタチューが2体登場。ベンチに座って一緒に撮影できる。
4つ目は【スヌーピー・トリックアート、スヌーピー・ウィンドウが新たに登場！】
ミュージアム横にスヌーピーやピーナッツ・ギャングに囲まれて写真が撮れるスヌーピー・トリックアートPEANUTS GANGとスヌーピー・ウィンドウを新たに設置する。 ※PEANUTSクロスウォークは鶴間公園側に移動し、トリックアートは全部で2ヶ所設置します。
5つ目は【「BROWNS STORE（ブラウンズストア）」 100点以上の新商品発売】
PEANUTS75周年記念
フラットぬいぐるみマスコット、刺繍ミニポーチ、ミニタイルなど75周年記念商品や、サイコロキャラメル、LAMY safari 万年筆、ニューエラ コラボ商品などパワーアップ商品がラインナップされる。
※掲載タイミングにより、販売が終了している商品がある可能性がございます。
6つ目は【新ワークショップ 「スヌーピーのマスコットタグ」 9月8日（月）よりスタート】
好評のワークショップに、「スヌーピーのマスコットタグ」が新登場。世界にひとつだけの「スヌーピーのマスコットタグ」を、ワッペンで自由にカスタマイズ！ ふわふわ・もこもこ・さらさらの3種類のスヌーピーの中から、お気に入りのひとつを選び、好きな色のリングと組み合わせ、タグ部分にはアルファベットや「ピーナッツ」モチーフのワッペンを使ってデザインすることで、あなただけの特別なマスコットタグが完成する。いつでも近くに持ち歩ける、あなただけのスヌーピーを作ってみませんか？会場には特別なフォトスポットもご用意。予約不要で、空席状況に応じ順次案内される。
7つ目は【大人気コンテンツ「スヌーピー缶バッジ」にパワーアップ限定デザイン登場】
ランダムで１つ出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、お名前などを入れて自分だけのオリジナル缶バッジにすることができる。期間限定で、ホログラム加工がされたパワーアップデザインが登場する。
8つ目は【ピーナッツ カフェ企画展連動メニュー】
スヌーピーミュージアムの新企画展「ザ・スヌーピー展〜世界のともだちになった犬。〜」に連動した限定メニューが登場！ スヌーピーミュージアムの「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに、様々なスヌーピーがちりばめられたバーガーバスケットや ”もっとスヌーピーだらけ” にした人気のメニュー発売。さらに、PEANUTS Cafeのテラス席に面する外観にスヌーピーのアートをあしらい、よりPEANUTSの世界観を楽しんでいただける空間にパワーアップする。
パワーアップして「もっとスヌーピーだらけに」なったスヌーピーミュージアム、ぜひ体験してほしい。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
