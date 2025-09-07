日本時間午前2時35分開始の一戦

【MLB】オリオールズ ー ドジャース（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が出れば5試合ぶり。オリオールズの菅野智之投手とメジャー初対決となる。

大谷は前日の同戦で初回に右前打を放つなど5打数1安打1打点。チームは山本が9回2死まで無安打投球を披露も、4点差をひっくり返されてサヨナラ負けとなった。

オリオールズは菅野が先発。2人はNPB時代の2015年の6月10日に対戦しており、2打数2安打1四球という結果だった。メジャーでは初対戦となる。

各地区の最下位相手に連続スイープは避けたいドジャースは、カーショーが先発。ここまで18試合に先発して9勝2敗、防御率3.28。前回2日（同3日）のパイレーツ戦では5回4失点で勝ち負けは付かなかった。

打線はT・ヘルナンデス、パヘスがベンチスタートとなり、4番にコンフォート、7番にはキム・ハソンを起用した。（Full-Count編集部）