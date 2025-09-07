¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡È¸þÅÄË®»Ò¡É¤Îµ¤ÇÛ¡¡¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤Î¿¼¤¤±ï
¡¡Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï±Ç²è»¨»ï¤Ç¥é¥¤¥¿ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬±Ç²è¤Î¥é¥¤¥¿ー¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³¨¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµÓËÜ¤â½ñ¤¤¤¿¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ø±Ç²è·Ý½Ñ¡Ù¤ä¡Ø±Ç²è¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤Ê¤É¤Ë±Ç²èÉ¾¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ø±Ç²è¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ï¤Î¤Á¤Ë¾¼ÏÂ¥É¥é¥Þ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µÓËÜ²È¤È¤Ê¤ë¸þÅÄË®»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Íö»Ò¤Ï¤É¤¦¤ä¤é¤ä¤Ê¤»¡Ü¸þÅÄË®»Ò¤ÎÍ×ÁÇ¤òÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè116ÏÃ¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤Î³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë
¡¡»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡Ø±Ç²è¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤¬ÇÑ´©¤·¤¿¸å¡¢¸þÅÄ¤ÏµÓËÜ²È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ó¤¬Âè104ÏÃ¤Ç¡ØCQCQ¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ï¥íーCQ¡Ù¤Ë¤ä¤Ê¤»¤¬¸þÅÄ¤ò¿äÁ¦¤·¤ÆµÓËÜ¤ò2ËÜ¤Û¤É½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ä¤Ê¤»¤ÏÈà½÷¤ÎµÓËÜ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃø½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÎä¤ä´À¤â¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸þÅÄ¤¬¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÉã¤ÎÏÍ¤Ó¾õ¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÏÁÞ³¨¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸þÅÄ¤¬»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÄ¾ÌÚ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ïµ¤¸å¤ì¤·¤Æ°©¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤Ïºî²È¤È¤·¤ÆÀäÄº´ü¤Î¤È¤ÉÔ¹¬¤ÊÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤Ï¼«ÅÁ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ç¸þÅÄË®»Ò¤Î¤Õ¤¤¤Î»ö¸Î»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î½àÈ÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Îº¢¡¢¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤âÎ©¤Æ¤º¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè23½µ¡ÖËÍ¤é¤ÏÌµÎÏ¤À¤±¤ì¤É¡×¡Ê±é½Ð¡§ÌøÀî¶¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼êÄÍ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤¬¿ó¤Ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ¼êÖº¤Ë¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¿ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤ê¤·¤â¡¢¡Ø¥Ü¥ª»á¡Ù¤È¤¤¤¦ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç½µ´©»ï¤ÎÌ¡²èÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¾¯¤·¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¿ó¤ÎºÍÇ½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¼êÄÍ¼£Ãî¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¡¢±ÊÏ»Êå¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤Ê¤É¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤ÎÃø½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èà¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¡¢¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¡¢±ÊÏ»Êå¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢åºÍåÀ±¤Î¤´¤È¤ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¼±¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ãø½ñ¤ËÀ¶¿åË®É×¤Î¤³¤È¤ò¡Öº£ÃíÌÜ¤Î±é½Ð²ÈÀ¶¿åË®É×¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢±é·à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢±é½Ð²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åö»þ¤Ïµ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¡¦·àºî²È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£À¶¿å¤â¡Ø¥Ï¥íーCQ¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÁÍ§¡¦éðÀî¹¬Íº¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ê¤»¤Ï±é·à¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î±é·à¿Í¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ì¡²è¡¢²»³Ú¡¢±é·à¡Ä¡Ä¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯½Ð¤·¤Æ¡¢60～70Ç¯Âå¤ÎÊ¸²½¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤ë¸þÅÄ¤ò¤Ê¤¼¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤·½Ð¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬Çö¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¿ó¤ò»Ù¤¨¤¿ºÊ¡¦¤Î¤Ö¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¡¢¿ó¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤¢¤Þ¤êÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸þÅÄË®»Ò¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¤«¤é¤«¡Ê°ì»þ´ü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥é¥Þ¤òÊ¹¤¯¤È»³ÅÄÂÀ°ì¤È¸þÅÄË®»ÒºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢Èà½÷¤Îµ¤ÇÛ¤¬Ä«ÅÄ²È¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÄ«ÅÄ²È¤¬ÀÐºà²°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸þÅÄË®»Ò¥É¥é¥Þ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬¡Ö³ø¼¡¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø»ûÆâ´ÓÂÀÏº°ì²È¡Ù¡Ê1974Ç¯¡Ë¤Ç¾®ÎÓ°¡À±¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿´è¸Ç¿ÆÉã¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡Ø»ûÆâ´ÓÂÀÏº°ì²È¡Ù¤ÏÀÐºàÅ¹¤ò±Ä¤à°ì²È¤Î¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤¯¤éÌò¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤óÌò¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡¡Âè1½µ¤ÇÉã¡¦·ëÂÀÏº¡Ê²ÃÀ¥Î¼¡Ë¤¬Î¹Î©¤Ä¤È¤¡¢¤Î¤Ö¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢Âè113ÏÃ¤Ç¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ä¤Î¤Ö¤äÍö»Ò¤¬Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¢¡¦¤¦¤ó¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤ä¡ØÂ³¤¢¡¦¤¦¤ó¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿ì¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¼ç¿Í¤¬ºÊ¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¥·ー¥ó¤ä¡¢Ì¼¤¬Âç³ØÀ¸¤«¤éÆ¬¤ËË¹»Ò¤ò¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¾®ÀâÈÇ¤À¤È¤½¤ÎÆ÷¤¤¤ä¼Á´¶¤ÎÉÁ¼Ì¤ÎºÙ¤«¤µ¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎø¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿´¾ð¤Ê¤É¤¬¸«»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Î¶¯¤µ¤äÊñÍÆÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ÊË¹»Ò¤ò½÷À¤¬¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´Ø¤ï¤ê¤¢¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇË¹»Ò¤ÏÄ«ÅÄ²È¤ÎÉã¤Î·Á¸«¤È¤·¤ÆËö±Ê¤¯»Ä¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¿ó¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Ü¥ª»á¡Ù¤È¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ö¤¬ÂçÀÚ¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¥é¥¸¥ª¡£Àé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤¬Ä«ÅÄ²È¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ø¤¢¡¦¤¦¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¸ì¤êÉô¤Ç¤¢¤ëÌ¼¤ÎÉã¤ÎÂç»ö¤ÊÍ§¿Í¤¬¥é¥¸¥ª¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬Ìä¤¹¤ë¡£
¡¡Âè112ÏÃ¡¢Íö»Ò¤¬È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ë¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤ÎÉÓ¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤â¸þÅÄ¤Î¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯II¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£»Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤Ç¸å²È¤Ë°¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¸Ç¤¯¤Æ³«¤«¤Ê¤¤¤Ó¤ó¤Î¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈËå¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£°¦¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÀ¸¡¹¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤ÎNetflixÈÇ¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ç¤ÏÄ¹½÷¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤¬°¦¿Í¡ÊÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ë¤ËÉÓ¤Î³¸¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÈ¬ÌÚ¤Ï°ì½Ö¡¢¶ìÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë´¶¤¸¤ë¸þÅÄË®»Ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¸þÅÄË®»Ò¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè23½µ¤Ç¤Ï¹ÔÊýÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Î¾ÃÂ©¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Èà¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Þ¤À¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀïÁè¤Î¥È¥²¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¿ó¤¬·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É½ªÀï¤ÎÆü¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀïÁè¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤â´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Õ¤¤¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸þÅÄË®»Ò¤È¤¤¤¦ºî²È¤ò»×¤¤½Ð¤¹ÃÇÊÒ¤Î¿ô¡¹¤ò¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¸«¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï94ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¡¢¤Ò¤¸¤ç¤¦¤ËÄ¹¼÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
