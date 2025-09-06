玄関近くに、外出着やカバンを置いておける扉なしで小さめの「ファミリークローゼット」を設置すると、外出時や帰宅時にとても便利です。しかし、収納するものを明確にしていないと、片付けたいアイテムがうまく収納できず、頭をかかえる事態に…。今回は、5年前に4LDKの一戸建てを建て、3人の子育てをしている日刊住まいライターが、ファミリークローゼットの後悔ポイントについて語ります。

ファミリークローゼットを取り入れようと思ったきっかけ

夫婦と14歳、12歳、3歳の子どもの5人で暮らすわが家は、5年前に4LDKの2階建てを大手ハウスメーカーで建てました。とにかくものが多く、以前住んでいたアパートでは、収納に悩む日々を送っていました。

【間取り図】玄関と洗面所の間に設置されたファミクロ

家を建てる際、ファミリークローゼットを導入しようと思ったのは、メーカーからの提案がきっかけです。1階の玄関と洗面所の間に設置された間取り図を見て、外出先から帰ってきたら、上着やカバンをファミリークローゼットに収納。そのあとに洗面所で手を洗う、というムダのない動線が想像できました。

また、外出の際、使うアイテムをわざわざ自分の部屋に取りに行く必要がないのも、メリットに感じました。家族みんなが快適に暮らせる環境をつくりたいという思いもあり、ファミリークローゼットの設置を決めたのです。

便利だと思って設置した理想のファミリークローゼット

引っ越し当初、上着はハンガーにかけ、仕きり板にはカバンや小物類を置き、スッキリ収納できそうだと感じました。

子どもたちは、使ったものを床に置くクセがあるので、片付けを覚えてもらうよいきっかけにもしたかったのです。ファミリークローゼットを取り入れることで、床にものが散らかるストレスが解消されるのでは？という期待もありました。

しかし、実際に収納してみると……。

ファミリークローゼットの思わぬ後悔ポイント

実際にアイテムを収納してみたところ、4つの問題が生じました。

1：ハンガーラックに長い上着をかけたときに、仕きり板に当たって裾が折れる

2：仕きり板がじゃまをして、下段の奥に収納したものが取りづらい

3：奥行きがあるため、仕切り板の奥にものを置くと取りづらく、収納グッズをうまく使いこなせない

4：手前にものを置くとハンガーにかけた服がスムーズに取れず、子どもも片づけを面倒に感じてファミリークローゼットを使ってくれない

スマートな暮らしを思い描いていたのに、理想とかけ離れてしまいました。結局、子どもたちが床にものを置くというストレスは、解消されませんでした。

ファミリークローゼット設置前のチェックポイント

結局、わが家では、ハンガーには仕きり板につかない長さの上着だけをかけています。カバンのベストな置き場も見つけられていない状態で、仕方なく、ハンガーラックの手前に置くことに。この経験を踏まえて、ファミリークローゼットを取り入れてから後悔しないように、設計前にチェックしてほしいポイントを紹介します。

●1：工務店やメーカーとよく相談をする

工務店やメーカーからの提案があったとしても、すぐに導入するのではなく、よく話し合って決めることをオススメ。別の構造をしたファミリークローゼットがあれば、いくつか見せてもらうのも手です。

●2：取り入れる目的、具体的になにを収納するのかを明確に

ファミリークローゼットには、アイテムをどのように収納するかをしっかり考えておくと、片付けで悩まずにすみます。実際にファミリークローゼットを導入した方の事例を、工務店やメーカーから教えてもらえれば、参考になるかもしれません。

●3：モデルハウスなどを見学しておく

可能であれば、提案されたファミリークローゼットが使われているモデルハウスなどを見学するのも、ひとつの方法です。実物を目で確かめることで、収納したときの状態をイメージしやすいでしょう。

外出先で使うアイテムを、ひとつの場所に収納できるファミリークローゼット。

しかし、構造によっては、収納するアイテムを把握していないとうまく使いこなせないこともあります。取り入れて後悔しないように、よく工務店やメーカーと話し合い、実際に収納されたクローゼットを自分の目で確かめることが大切だとわかりました。